網攻事件增 星內政部長：強化網路防線遏阻威脅

新加坡近年遭遇網攻事件增加，當局先前發現有國際駭客組織試圖滲透部分關鍵基礎設施。新加坡內政部長尚穆根指出，星國政府將持續加強網路防禦措施，重點在於預防和遏阻威脅。

聯合早報、亞洲新聞台（CNA）等媒體今天報導，新加坡網路安全局慶祝成立10週年，國家安全統籌部長兼內政部長尚穆根（K. Shanmugam）為晚宴致詞時，談及新加坡當前面臨的網路安全威脅。

尚穆根表示，全球緊張局勢持續升溫，現實世界的衝突也蔓延至數位領域，各種勢力發動網路攻擊，試圖破壞關鍵基礎設施。新加坡在2021年至2024年間遭遇的嚴重網路攻擊事件增加了逾4倍，政府早前發現有國際駭客組織試圖滲透部分關鍵基礎設施，當局正與相關業者攜手加強防護，確保設施安全。

報導指出，被稱為「進階持續性駭侵」（AdvancedPersistent Threat, APT）的嚴重網攻事件，通常由國家或組織支持，攻擊行動具高度針對性，例如透過採集敏感訊息展開長期情報蒐集。

尚穆根表示，新加坡在地緣政治格局中有一席之地，同時也是連接全球的數位和數據樞紐，外界因此想入侵系統以便施加影響力；過去一個長期發動此類網攻的組織，是代號UNC3886的駭客團體，「這個組織的意圖十分明確，他們鎖定的是高價值、具戰略意義的目標，包括提供必要服務的重要基礎設施」。新加坡政府將持續加強網路防禦措施，重點放在預防和遏阻威脅。

新加坡網路安全局指出，自發現UNC3886滲透關鍵基礎設施以來，當局便進行調查，並與其他相關部門密切合作，為受影響的機構提供支援，持續監控所有關鍵領域，並分享威脅情報，以協助各方採取預防措施。關鍵領域包括能源、水資源、銀行與金融、醫療保健、交通、政府及安全與緊急服務等。