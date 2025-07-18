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土耳其突襲28省 逮捕153名疑似伊斯蘭國成員

中央社／ 伊斯坦堡18日綜合外電報導

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）今天表示，在全國各地展開突襲行動，逮捕153名疑似激進武裝團體伊斯蘭國（Islamic State，IS）成員。

法新社報導，在西部伊茲米爾省（Izmir）、西南部木拉省（Mugla）、南部哈泰省（Hatay）、東南部馬定省（Mardin），以及北部黑海沿岸的薩姆森省（Samsun）逮捕到這些人。

耶里卡亞在社群平台X表示：「過去兩週在28個省的行動過程中，我們憲兵隊拘留153名推定的恐怖組織伊斯蘭國成員。」

他說，這些嫌犯「向IS附隨團體提供資金」，遭控「進行有利於恐怖組織的宣傳活動」。

土耳其與敘利亞有長達800公里的邊界。5月底IS曾聲稱，大馬士革新政府的軍隊在敘利亞南部所受攻擊是他們所為。

伊斯蘭國 IS

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