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尹錫悅健康惡化聲請羈押重審 南韓法院駁回理由曝光

中央社／ 首爾18日專電
負責調查南韓前政府內亂叛國案的特檢組日前向法院聲請羈押前總統尹錫悅獲批准，尹錫悅方聲請重審，但今天遭法院駁回，尹錫悅仍維持被羈押狀態。法新社
負責調查南韓前政府內亂叛國案的特檢組日前向法院聲請羈押前總統尹錫悅獲批准，尹錫悅方聲請重審，但今天遭法院駁回，尹錫悅仍維持被羈押狀態。法新社

負責調查南韓前政府內亂叛國案的特檢組日前向法院聲請羈押前總統尹錫悅獲批准，尹錫悅方聲請重審，但今天遭法院駁回，尹錫悅仍維持被羈押狀態。

韓聯社報導，南韓中央地方法院今天進行拘留適當性審查後，駁回尹錫悅方聲請。法院指出，對緊急戒嚴相關內亂及外患罪進行調查的特檢組依法聲請逮捕令，考慮到湮滅證據的可能性，認為有必要讓尹錫悅在羈押狀態下繼續接受調查。

尹錫悅方雖以健康狀態惡化為由聲請釋放，但法院參考首爾拘留所的回覆，認為尹錫悅行動無礙，並未接受。

尹錫悅去年12月3日無預警宣布緊急戒嚴，結束後遭國會彈劾，並以內亂罪遭調查，但尹錫悅持續拒絕接受調查，在今年1月15日被捕，3月8日獲釋；經過約4個月，特檢組在本月10日向法院聲請逮捕令獲准，尹錫悅再次被捕。

彈劾案 尹錫悅 南韓 內亂

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