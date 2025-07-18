力拚期中選舉？阿根廷總統痛批媒體「人類糞便」強化鬥士形象

阿根廷總統米雷伊正利用提告誹謗和出言羞辱等手段擴大攻擊媒體記者，分析家認為，他試圖在10月期中選舉登場前透過這些舉措強化自身的「反覺醒文化鬥士」形象。

法新社報導，高舉「電鋸式」財政改革以削減開支的自由派總統米雷伊（Javier Milei），近來將批評他的記者形容為「人類糞便」、「垃圾」、「狒狒」，甚至是「（服務）政客的娼妓」。

米雷伊還發明新口號「我們厭惡記者的程度遠遠不夠」，並在他的社群貼文下方新增該口號的標籤#NLOSALP。

根據無國界記者組織（RSF）5月初公布的2025年「世界新聞自由指數」（World Press FreedomIndex），阿根廷在全球180個國家中排名87，較米雷伊2023年就職時的排名大幅下滑47名。

阿根廷國家報（La Nacion）統計的資料顯示，米雷伊在他上任第1年的演說、訪談及社群媒體發文中，總計攻擊新聞媒體達410次。還有60名記者被他指名道姓出言羞辱。

國家報調查記者艾康納達（Hugo Alconada Mon）告訴法新社，「隨著當局逐漸失去對輿論的主導權，新聞社論也開始對他的經濟改革表達疑慮，近幾週他（米雷伊）變本加厲糟蹋記者」。

其他人認為，米雷伊的反媒體立場是他對抗所謂「覺醒意識形態」戰爭中不可或缺的一環。單是今年以來，他就對媒體記者提出8件訴訟案，其中2件已遭駁回。

在政治顧問公司Trespuntozero服務的維克爾（ShilaVilker）表示，米雷伊頻頻拿媒體開刀，旨在維護他身為顛覆者的形象，以展現「他依然是那個為對抗政治—媒體『權貴階級』而上台的局外人」。

阿根廷預計10月舉行國會選舉，米雷伊此舉對他選前數個月爭取支持尤為重要，他正尋求讓執政黨拿下更多國會席次。