緬甸軍政府祭獎金 招降反政府武裝戰士叛逃

緬甸軍政府今天宣布，願意於預定年底舉行的選舉之前脫離反軍政府統治的武裝團體而「回歸正道」的戰士，將會發給現金獎勵。

法新社報導，緬甸自從2021年的政變以來就陷入內戰，親民主游擊隊和少數民族叛亂武裝此起彼落，軍政府處境艱難。

在戰場上遭遇重大挫敗的軍方宣稱，約莫於年底舉行的選舉是邁向和平的途徑。不過反對陣營與國際觀察組織痛斥相關計畫是一場騙局。

國營媒體「緬甸環球新光報」（Global New Light ofMyanmar）今天報導，將對攜帶武器彈藥「回歸正道」的人提供「特定金額」現金獎勵。但是作為軍政府喉舌的該報並未透露具體金額。

報導指出，自兩週前發布「歡迎叛逃者」聲明以來，已有14名反政變的戰士投降，其中包括12名男性與2名女性。

報導指出：「因為渴望法律框架下的和平生活，這些人選擇放棄武裝對抗之路。」