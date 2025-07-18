二戰結束80周年 索羅門群島深海尋獲日本驅逐艦殘骸

今年是第二次世界大戰終戰80週年，一支研究團隊近日在索羅門群島近海的海底發現二戰時期日本驅逐艦「照月號」的殘骸。

法新社報導，來自美國的「海洋探勘信託」（Ocean Exploration Trust）團隊近日在索羅門群島近海的深海800多公尺處，發現二戰時期日本海軍驅逐艦「照月號」。

一段影片顯示，這支研究團隊的水下無人機用燈光照亮「照月號」的部分殘骸。這艘長約134公尺的驅逐艦於1942年遭美軍魚雷擊沉。

影片畫面還可以看到這艘驅逐艦的砲管，以及巨大的船尾結構。研究團隊表示，「照月號」當年被賦予保護日軍航艦的任務。

「海洋探勘信託」指出，這艘驅逐艦1942年遭擊沉時有9名水手喪命，但大多數船員生還。

這支研究團隊動用水下無人機探尋索羅門群島附近海域，希望能找到沉船殘骸或其他物品，「照月號」就是因此被發現。