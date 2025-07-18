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李淳投書歐媒 呼籲歐洲與台灣深化合作對抗中國大陸威脅

中央社／ 布魯塞爾18日綜合外電報導

歐盟代表李淳今天投書歐盟媒體「歐洲動態」，指出中國在國際場合透過各種手段否認台灣的存在、宣稱台灣屬於中國。他呼籲歐洲藉由深化與台灣在貿易、科技、安全對話的合作，同時揭露並對抗脅迫，在遏止台海威脅中發揮關鍵力量。

李淳今天以「台灣從來不是中華人民共和國的一部分」為題，於歐盟圈主流媒體之一「歐洲動態」（Euractiv）投書，文章開宗明義強調，台灣與許多歐洲國家一樣，逐步塑造出獨特的國族認同，以此團結人民、鞏固自由與民主，也使台灣成為全球科技重鎮，「台灣從來不是中華人民共和國的一部分，哪怕一天都沒有」。

李淳指出，自1895年清朝將台灣割讓給日本以來，中國歷屆政府從未對台灣行使過統治權。事實上，在中華人民共和國於1949年成立後的75年裡，台灣始終以其正式國名「中華民國（台灣）」作為一個主權國家存在。台灣作為主權國家的存在是一個不爭的事實，並不需要聯合國會員國的身分來證明。這就是現狀。

李淳在投書中列舉多項數據。2024年，台灣名列全球第21大經濟體，經濟規模超過2/3的歐盟成員國。根據民主指數（Democracy Index），台灣排名世界第12、亞洲第1。人類自由指數（Human FreedomIndex）中，台灣在亞洲排名第一；經濟自由度指數（Index of Economic Freedom）中，台灣名列世界第4。在世界新聞自由指數（World Press Freedom Index）中，台灣排在西班牙與法國之間，同樣是亞洲第1。

他說，各項指數雖然只是數字，卻清楚顯示台灣在多數指標上的表現已與歐洲國家並駕齊驅。這並不是在炫耀台灣有多好，而是用來證明「台灣不僅是獨立存在的實體，更是國際社會中一個具有影響力且不可或缺的成員」。

李淳表示，不幸的是，中華人民共和國不但沒有肯定台灣，反而持續透過各種手段否認台灣的存在。其中最常被用來操弄的工具之一，便是曲解聯合國第2758號決議的涵義，聲稱該決議反映了「台灣是中華人民共和國一部分」的全球共識。

他強調，這是錯誤資訊，「2758號決議並未賦予中華人民共和國宣稱擁有台灣的任何法律依據，也無從否認台灣作為一個主權、獨立且具全球影響力國家的事實」。

李淳說，由於其法律主張站不住腳，中華人民共和國明顯採取更具侵略性和惡意的手段，對台灣及其鄰國的軍事威嚇已成為日常威脅，意圖片面改變現狀；同時，將貿易關係武器化的經濟脅迫手段也屢見不鮮。

他呼籲歐洲可以在遏止台海脅迫中發揮關鍵力量，第一，「正視事實」：台灣是一個民主國家，其主權由2300萬人民每日親自行使與享有，任何宣傳與扭曲都無法抹煞這一現實；第二，「揭露並對抗脅迫」：每當中共發動認知作戰、經濟施壓、軍事威脅時，應該予以揭發並拒絕；第三，「深化合作」：擴大與台灣在貿易、科技、安全對話與文化交流等各面向的合作，讓共同的價值轉化為共同的韌性。

李淳說，當今台灣的地位毫無疑問，「只有極權體制才會否認這個不符其意識形態的現實」。

李淳這篇投書是針對中國在11日於歐洲動態投書「在國際法下，台灣無法從中國分割」做出的回擊。這個行動也是兩岸在海外的法律戰範例之一。

歐盟 台海 主權

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