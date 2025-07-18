俄外長才造訪 北韓新開幕海濱度假區暫禁外國遊客

北韓國家觀光總局本週表示，元山市（Wonsan）新開幕的海灘度假區暫時還不准外國遊客進入。幾天前俄羅斯外交部長拉夫羅夫才在當地稱讚這會是受俄國旅客歡迎的新景點。

法新社報導，據北韓中央通信社（KCNA）所稱，北韓領導人金正恩上週在元山與拉夫羅夫（SergeyLavrov）舉行會談，金正恩表示他對莫斯科在烏克蘭的戰爭提供「無條件」支持，拉夫羅夫則稱讚當地開發案是「很好的觀光景點」，會受北韓及俄羅斯遊客歡迎。

然而，北韓國家觀光總局本週卻在官方網站發布聲明表示，這個度假區「暫時不接待外國旅客」，此外未提供進一步說明。

位於北韓東海岸的元山葛麻海岸觀光區（Wonsan-Kalma Coastal Tourist Zone）被南韓媒體稱為「北韓的威基基（Waikiki，美國夏威夷檀香山知名海灘景點）」，沿岸看來布滿高樓飯店和水上樂園，據傳可容納約2萬名遊客。

這起令金正恩得意的開發案本月稍早對北韓遊客開放，國營媒體並大肆報導。