快訊

曾是「木蘭女足」一姐！周台英昔日經歷曝光 今涉台師大抽血案爭議

專訪／「人不是為了恨在活」送別家暴前夫 鮑正芳淡然回首吐心聲

俄外長才造訪 北韓新開幕海濱度假區暫禁外國遊客

中央社／ 首爾18日綜合外電報導

北韓國家觀光總局本週表示，元山市（Wonsan）新開幕的海灘度假區暫時還不准外國遊客進入。幾天前俄羅斯外交部長拉夫羅夫才在當地稱讚這會是受俄國旅客歡迎的新景點。

法新社報導，據北韓中央通信社（KCNA）所稱，北韓領導人金正恩上週在元山與拉夫羅夫（SergeyLavrov）舉行會談，金正恩表示他對莫斯科在烏克蘭的戰爭提供「無條件」支持，拉夫羅夫則稱讚當地開發案是「很好的觀光景點」，會受北韓及俄羅斯遊客歡迎。

然而，北韓國家觀光總局本週卻在官方網站發布聲明表示，這個度假區「暫時不接待外國旅客」，此外未提供進一步說明。

位於北韓東海岸的元山葛麻海岸觀光區（Wonsan-Kalma Coastal Tourist Zone）被南韓媒體稱為「北韓的威基基（Waikiki，美國夏威夷檀香山知名海灘景點）」，沿岸看來布滿高樓飯店和水上樂園，據傳可容納約2萬名遊客。

這起令金正恩得意的開發案本月稍早對北韓遊客開放，國營媒體並大肆報導。

金正恩 觀光景點 北韓

延伸閱讀

上合組織外長會天津登場 習近平單獨見俄外長拉夫羅夫

俄外長訪北韓 警告美日韓不要輕舉妄動

俄外長訪朝與金正恩會面 稱朝「堅定支持」侵烏戰爭

首對北韓政權提告！脫北者遭拷打 怒控金正恩虐待

相關新聞

超級省！她只花1700元選上東京都議員 直言插旗、宣傳車其實沒效

今年6月以無黨籍當選東京都議員的佐藤沙織里，日前在X平台公布競選費用明細，僅用了8458日圓（台幣1702元），引發關注...

力拚期中選舉？阿根廷總統痛批媒體「人類糞便」強化鬥士形象

阿根廷總統米雷伊正利用提告誹謗和出言羞辱等手段擴大攻擊媒體記者，分析家認為，他試圖在10月期中選舉登場前透過這些舉措強化...

機場安檢不再脫鞋 隨身攜帶液體量也將放寬

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)繼月初宣布全面取消機場實施近20年的脫鞋安檢規定後，她16日出席「國會山莊報」...

德總理訪英 簽80年來首份友好條約 有助重啟英與歐盟關係

德國總理梅爾茨17日抵達英國倫敦並與英國首相施凱爾舉行會晤，兩人除討論烏克蘭戰爭與打擊非法移民等議題，還簽署內容涵蓋移民...

NBC：美空襲伊朗3處核設施 僅摧毀1處 鈾濃縮力推遲2年

美國國家廣播公司（NBC）17日引述現任和前任美國官員說法報導，美國新評估發現，在6月空襲伊朗3處核設施行動中，僅一處大...

印航空難對話曝 副機長：機長，你為何關掉燃油開關？

印度航空公司(Air India)波音787夢幻客機(Boeing 787 Dreamliner)今年6月12日在印度阿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。