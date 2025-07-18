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李在明施政支持率64% 在野保守黨連2週跌破2成

中央社／ 首爾18日專電

韓國最新民調結果顯示，對總統李在明施政抱持正面態度的受訪者占64%，較前一週上升1個百分點，執政黨共同民主黨支持率也達到46%，保守派的最大在野黨國民力量支持率則連續2週跌破20%。

民調機構韓國蓋洛普今天公布15至17日對全國1000名18歲以上男女進行電話訪問調查的結果，對李在明施政表現持肯定態度的受訪者占64%，覺得「做不好」的受訪者占23%，12%持保留態度。

值得注意的是，在所有年齡層中，對李在明施政表現抱持正面態度的受訪者占比都達半數以上，以40至至49歲的83%最高，其次為50至至59歲的72%。

以政治傾向區分，自認為中立族群的受訪者中，68%對李在明施政表現表示肯定，進步傾向受訪者支持率達90%，保守傾向受訪者也有38%表達支持。

認為李在明施政表現好的原因，主要是經濟、民生（17%）與溝通（15%），認為李在明「在所有面向上都做得好」與「實行力強」的受訪者各占10%。持否定態度的受訪者則認為李在明政府祭出過多福利政策（25%），對外交（14%）、人事（11%）、道德爭議（7%）感到不滿。

在政黨支持度上，共同民主黨支持度較上一週上升3個百分點，來到46%；最大在野黨國民力量支持度在上一週睽違4年8個月來首次跌破20%後，這次也維持在19%，兩黨支持度差距擴大至27個百分點。

民調 李在明

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