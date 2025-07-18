台網紅大馬傳遭警騷擾 代表處：當事人平安促警調查

台灣網紅妍兒近日指出，赴馬來西亞旅遊時遭警方臨檢稱「要罰一萬馬幣，不然就上銬」，甚至要求「去酒吧喝酒」才放她走。馬來西亞代表處回覆中央社表示，代表處16日接獲當事人請求協助，隨即展開關切與慰問，並確認當事人身安全無虞，已正式致函馬來西亞警方，嚴正請求儘速立案調查。

此事件在社群平台引發廣泛討論與馬來西媒體報導，警方已展開調查，後續將對涉案人員採取行動。

台灣網紅妍兒近日在社群平台Instagram發文指出，日前前往馬來西亞旅遊時，在街頭遭警方攔下臨檢，她在翻找護照時觸碰手機錄影鍵，卻被警員斥責「為什麼要偷拍」，要求她下車且拿走手機，並威脅說「你要罰一萬馬幣，不然就上銬跟我去警局關一晚」。

她表示，當時警方要求她將手機語言切換為英文，甚至翻看旅遊期間的照片，打開銀行app查看帳戶並問「你可以換多少馬幣？」此外，警員亦提出「給我一千馬幣，下班後跟我一起去酒吧喝酒，我就放你走」等要求，讓她感到不安。

她指出，出門在外，冷靜與警覺比什麼都重要；由於警員已知道她的住處，當下她便訂了另一間飯店，但警員仍持續傳訊息試圖聯繫她，隨後便封鎖對方帳號。

該事件在社群平台引起廣泛討論。馬來西亞媒體馬來郵報（Malay Mail）、中國報報導，警方已證實涉案「黑警」身分，並將展開進一步行動，了解事發時參與設置路障的警員有多人。

大馬國會議員林立迎助理賴俊權在報導中透露，已前往警區總部協助了解此案狀況，並提供相關證據。報導指出，警方在確認相關指控後，證實此事並非假警所為，「警隊廉正局（JIPS）已立案調查此案，目前已證實涉案警員身分。」

許多來西亞網友在妍兒的貼文下方留言，「給你精神上的支持，希望此事有機會被徹查」、「要讓警察take their accountability」、「希望馬來西亞政府會更看重這件事情」；妍兒也針對部分留言回應。

駐馬來西亞代表處回覆中央社詢問表示，代表處16日接獲當事人請求協助，隨即表達關切與慰問，並確認當事人人身安全無虞，即正式致函馬來西亞警方，嚴正請求儘速立案調查。

目前該案已進入調查程序，代表處未來將持續與馬方聯繫，積極釐清案情，以確保民眾權益；提醒民眾赴馬來西亞旅遊期間如遇緊急狀況，請儘速聯繫駐馬來西亞代表處。