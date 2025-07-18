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英法德警告伊朗 核協議若無進展將恢復制裁

中央社／ 巴黎17日綜合外電報導

法國外交部表示，英國、法國及德國外交部長今天告訴伊朗外長，若伊朗在核子協議上未有進展，他們將決定重啟聯合國（UN）制裁。

法新社報導，法國外交部說，英國、法國、德國以及歐盟的外交首長告訴伊朗外長阿拉奇 （AbbasAraghchi），若在「夏季結束以前缺乏具體進展」，無法促成伊朗核子計畫相關協議，他們將決定動用「回彈」（snapback）機制，此機制允許他們對伊朗重新實施所有國際制裁。

伊朗於2015年簽署的核協議中有一項條款，允許在伊朗違約的情況下，透過回彈機制重新對伊朗實施聯合國制裁。美國已退出伊朗核協議。

這項協議條款10月到期，這些歐洲外交官員希望在8月以前取得進展。

他們正對伊朗施壓，以說服伊朗「緊急重返外交途徑，以就伊朗核子計畫達成穩健、可核實且持久的協議」。

自以色列和美國6月空襲伊朗軍事和核子設施以來，有許多關於伊朗核子計畫狀況的揣測。

法國 外交部 伊朗

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