福島核災清出的低輻射土壤 明天運進首相官邸前院

日本共同社報導，福島核災發生後挖出的「除染土」將於明（19日）運進首相官邸前院，這是除染土首次在福島縣外再利用，旨在增進日本國民的理解。

福島第一核電廠周邊的過度性貯藏設施，現存有約1410萬立方公尺的除染土與廢棄物。相關人士透露，環境省計畫19日運送約2立方公尺至官邸前庭，20日完成作業。會在土上覆蓋普通的土壤，並鋪設草皮。選在周末作業，可能是因為官邸內人員較少。

根據日本相關法律，過度性貯藏設施內的除染土必須在2045年3月移到縣外，完成最終處置。政府計畫將放射性物質濃度相較低的除染土再次用於公共工程等，減少存放量，但沒有地方想收。今年5月27日在內閣會議，確認由官方帶頭，將部分除染土放在首相官邸的花壇，增進民眾與地方接受度。

除染土指的是受到福島核災汙染的土壤，官方將地表上5到10公分受輻射汙染的土壤挖除，篩選高劑量的掩埋，低劑量土壤再利用。之前想用在東京新宿御苑的花壇，民眾反對。