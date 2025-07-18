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北韓評論日本防衛白皮書 稱日試圖成「軍事大國」

中央社／ 首爾18日綜合外電報導

日本政府本週公布新版防衛白皮書後，北韓國營媒體今天引述一名北韓外務省官員的說法報導稱，這份白皮書顯示日本試圖成為一個主要軍事強權，並以此為北韓的核武計畫辯護。

法新社報導，北韓中央通信社（KCNA）指出，北韓外務省日本研究所（Institute for Japan Studies）政策室長形容，日本防衛省本週公布的新版防衛白皮書「從頭到尾為實現其再次侵略野心所設計的戰爭劇本」。

日本防衛省每年推出防衛白皮書，可作為定期觀察日本防衛政策等日方立場，及各國軍事活動分析的工具。防衛大臣中谷元本月15日在內閣會議報告2025年版防衛白皮書，並獲得日相石破茂內閣的批准。

這份新版白皮書也主張，中國加強軍事活動可能嚴重影響日本的安全，且提起日本政府2024年首度發現共機闖入日本領空。

這份新版白皮書也聲稱，北韓的行動「對日本的國家安全構成比以往任何時候都更嚴重且迫切的威脅」。

美國總統川普（Donald Trump）把第2任執政重點放在讓夥伴負擔更多國防支出。在美國施壓下，日本正與多國一樣，正在進行為期數年的國防預算擴充計畫。

日本正在加強與美國及其區域盟友的軍事合作，提升美日部隊的反應能力，以因應例如中國可能武力犯台等威脅。

北韓中央通信社報導，北韓外務省日本研究所表示，日本「逐步升高區域緊張局勢，試圖合理化其魯莽行動，目的是把自身打造成軍事大國」。

北韓中央通信社的報導也宣稱，日本的軍事活動證明，北韓打造核武的努力「對強力壓制美國及其盟國的挑釁行為做出不可或缺的貢獻」。

美國 日本 北韓

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