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日本上皇明仁今出院 美智子天天陪病

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
為治療心臟而住院的日本上皇明仁18日在上皇后美智子的陪同下出院。圖為今年5月他搭車就醫的資料照片。法新社
為治療心臟而住院的日本上皇明仁18日在上皇后美智子的陪同下出院。圖為今年5月他搭車就醫的資料照片。法新社

為治療心臟而住院的日本上皇明仁今（18日）接近中午在上皇后美智子的陪同下出院，明仁現年91歲，報導說，他是為了調整藥物於4天前入院。

日媒報導，明仁為治療右心衰竭與無症狀性心肌缺血，於7月14日到東京大學醫學部附屬醫院他院。目的是服用新的追加藥物，住院期間觀察是否有心律不整等副作用，以調整最適合的劑量。

侍從人員表示，上皇住院期間沒有明顯不適，與每天都來探病的上皇后，一如往常般度過。

醫學 東京大學 日本

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