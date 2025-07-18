聽新聞
0:00 / 0:00
日本上皇明仁今出院 美智子天天陪病
為治療心臟而住院的日本上皇明仁今（18日）接近中午在上皇后美智子的陪同下出院，明仁現年91歲，報導說，他是為了調整藥物於4天前入院。
日媒報導，明仁為治療右心衰竭與無症狀性心肌缺血，於7月14日到東京大學醫學部附屬醫院他院。目的是服用新的追加藥物，住院期間觀察是否有心律不整等副作用，以調整最適合的劑量。
侍從人員表示，上皇住院期間沒有明顯不適，與每天都來探病的上皇后，一如往常般度過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言