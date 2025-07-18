韓國暴雨多地淹水 釀4死1失蹤
韓國各地自16日降下暴雨，造成全國大面積淹水，至今天凌晨6時為止，各地共通報4人死亡、1人失蹤，5000多人撤離危險地帶。
韓國行政安全部17日表示，忠清南道至少有3人因豪雨喪命，消防廳今天表示，光州北區在17日晚間10時18分收到通報，發現有人被江水沖走，目前正在進行搜救；京畿道烏山市則發生擋土牆倒塌事件，行經車輛遭掩埋，造成40多歲駕駛喪命。
全國各地共計3413戶、5192人撤離。公共設施受災共計496件、道路淹水328件、土石流62件、道路塌陷3件等，私有設施受災276件，其中有203件為建築物進水。
農田淹水面積共計1萬3033公頃，約等於1萬8000多個足球場大小，受害農田大部分種植稻米、黃豆等作物。豪雨也造成56隻牛、200隻豬、60萬隻雞死亡。
韓國總統李在明今天上午出席相關會議，要求行政安全部在內的所有部會傾盡所有資源應對這次洪災。
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