韓國暴雨多地淹水 釀4死1失蹤

2025年初夏，某間位於紐約市的地方法院內外總是很熱鬧，因為一場堪稱繼1995年的辛普森殺人案後、最受美國民眾矚目的審判正在進行中。知名饒舌歌手吹牛老爹（Sean “Diddy” Combs）遭紐約檢方以性販運罪、組織集團犯罪（rackteering，通常被翻為敲詐勒索，但其實涵蓋了更廣泛的範圍，指的是有組織的犯罪集團透過非法手段牟取利益）、運送他人賣淫罪等罪名起訴。經過近兩個月的庭審過程及13個小時的討論後，陪審團最終判決性販運與組織集團犯罪兩項罪名不成立，但罪刑較輕的運送他人賣淫罪成立。

2025-07-18 09:58