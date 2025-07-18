日本參議院選舉在即 首相面臨米價高漲壓力

日本總務省今天公布6月核心消費者物價指數（Core CPI）顯示，儘管米價漲幅較5月小，但仍是去年同期的兩倍，進一步加劇首相石破茂在本月20日參議院選舉所承受的壓力。

法新社報導，日本今年5月米價較去年同期飆漲101%，4月漲幅達98.4%，3月則超過92.5%。

根據總務省的數據，整體而言，日本扣除生鮮食品的核心消費者物價指數（日本稱全國消費者物價指數），從5月的3.7%放緩到6月的3.3%，略低於市場預期的3.4%。

總務省的資料顯示，進一步連同扣除能源後，日本6月的核心CPI年增3.4%，較5月的3.3%略有上升。

而石破內閣近期的支持率，降至他去年10月上任以來新低，部分原因是生活成本飆升引發民怨。

引發民眾不滿的主要原因之一是通貨膨脹，尤其是米價飛漲，加上執政黨自民黨內部的醜聞，更讓情勢雪上加霜。

自民黨與公明黨組成的執政聯盟去年10月在眾議院大選後，失去過半席次，在眾院成為「少數執政黨」。而當時的選戰，是自民黨15年來面臨最糟的結果。

參院選舉前有民調顯示，執政聯盟可能也會成為少數。這種狀況可能迫使石破茂上任不到一年即辭去首相職務。

另外，石破茂也面臨在8月1日之前與美國達成貿易協議的壓力。美國總統川普（Donald Trump）本月稍早宣布8月1日起，將向多個貿易夥伴的銷美商品課徵對等關稅，其中日本商品面臨的稅率為25%。

目前，日本對美出口的重要產品如汽車、鋼鋁產品，已受到重稅影響。

川普希望日本企業能在美國設立更多工廠，並要求日本購買更多美國商品，特別是天然氣、石油、汽車與稻米，以縮小兩國之間700億美元的貿易逆差。