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印航空難調查 傳美初估對話紀錄指向機長切斷燃料

中央社／ 華盛頓/西雅圖17日綜合外電報導

印度航空（Air India）一架班機上月墜毀，一位了解美國官員初步證據評估的消息人士透露，座艙對話錄音內容印證了「機長切斷飛機發動機燃料供應」的說法。

這名消息人士向路透社表示，當時由副駕駛操控這架波音（Boeing）787客機，他曾詢問機長為何將燃料開關切換至導致發動機斷油的位置，並要求機長恢復燃料供應。由於調查仍在進行中，此人不願具名。

消息人士透露，美方上述評估並未包含在正式文件中。此人強調，這起6月12日發生在印度阿默達巴德（Ahmedabad）、造成260人罹難的墜機事件仍在調查階段。

雖然沒有座艙影像紀錄能確切證明是機長切斷發動機燃料供應開關，但根據初步評估，從雙方對話內容來看，大部分證據指向機長所為。

「華爾街日報」昨天率先報導關於這起全球10年來最嚴重航空事故的類似消息。

負責領導調查這起空難的印度航空事故調查局（Aircraft Accident Investigation Bureau, AAIB）今天在聲明中表示：「部分國際媒體一再企圖透過選擇性且未經查證的報導來妄下結論。」

聲明還說，調查仍在持續進行，現在下定論仍為時過早。

多數空難通常是由多項因素造成，根據國際規範，最終報告預計將在事故發生後一年內出爐。

證據 印度

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