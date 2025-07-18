快訊

獨／員工投訴職場霸凌怨遭秋後算帳…公文曝 新北社會局回應了

咀嚼不只是吃飯！醫師揭8大健康好處 「多咬幾口」助腦力、消化與抗癌

台北信義路男拒檢衝撞路檢點…警開2槍擊傷他 影像曝光

英誤洩阿富汗人個資 牽連自家上百人含特種部隊

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

英國爆出歷來數一數二嚴重的個資外洩事件，導致數千名阿富汗人被安置到英國。英國媒體今天報導，上百名英國人檔案細節也因此外流，其中包括特務和特種部隊人員。

路透社報導，這起由英國國防部引起的個資外洩事件發生於2022年初，外洩個資隔年在臉書（Facebook）曝光。由於擔心這些個資外流的阿富汗人會面臨塔利班（Taliban）致命報復，英國截至今年5月已重新安置超過1萬6000名阿富汗人。

根據英國廣播公司新聞網（BBC News）和「衛報」（The Guardian）等英國媒體報導，這起個資外洩事件也導致上百名英國官員的個資外流，其中包括軍情六處（MI6）特務和空勤特種部隊（SAS）等特種部隊人員。

國防部發言人表示，部內長期以來的政策是不評論與特種部隊有關的問題。

聲明說：「我們非常重視我方人員安全，尤其是身處敏感職位的人員，始終有採取適當措施保護他們的安全。」

國防大臣希利（John Healey）15日曾為此道歉，承認這起洩密事件也牽涉議員和高階軍事人員的個資，這些人支持阿富汗盟友在英國尋求庇護。

這次洩密事件導致前保守黨政府啟動一項秘密重新安置計畫，估計耗資約20億英鎊（約新台幣805億元），以保護受影響的阿富汗人等。

後續的秘密安置計畫曾受所謂的「超級禁制令」（superinjunction）保護，禁止媒體報導，直到本月15日法院才解除禁令。

阿富汗 英國 個資

延伸閱讀

川普關稅衝擊 英國捷豹汽車恐裁500個管理職

助王大陸偷查個資 北市刑大前代理偵查隊長辯「辦案誤傳」

高球／俞俊安生涯首度參加英國公開賽 期盼能創佳績

英國防部出包！逾千阿富汗人個資外洩 倫敦恐花60億英鎊提供庇護

相關新聞

吹牛老爹性犯罪案：為何3罪名僅1項成立？

2025年初夏，某間位於紐約市的地方法院內外總是很熱鬧，因為一場堪稱繼1995年的辛普森殺人案後、最受美國民眾矚目的審判正在進行中。知名饒舌歌手吹牛老爹（Sean “Diddy” Combs）遭紐約檢方以性販運罪、組織集團犯罪（rackteering，通常被翻為敲詐勒索，但其實涵蓋了更廣泛的範圍，指的是有組織的犯罪集團透過非法手段牟取利益）、運送他人賣淫罪等罪名起訴。經過近兩個月的庭審過程及13個小時的討論後，陪審團最終判決性販運與組織集團犯罪兩項罪名不成立，但罪刑較輕的運送他人賣淫罪成立。

國際媒體披露印航空難調查內情 主管機關警告勿急於揣測

印度航空171號班機空難初步調查報告近日出爐，隨著外界越來越關注機師行為，印度空難調查主管單位、印度航空事故調查局（AA...

以色列空襲敘利亞至少3死 美急介入防情勢升高

以色列國防軍十六日以保護敘利亞南部少數族裔德魯士人為由，連環轟炸敘國首都大馬士革的國防部大樓與總統府周邊區域，造成至少三...

拯救投票率！英國擬放寬投票權 16歲就能投

路透報導，英國政府十七日表示，他們計畫賦予所有十六、十七歲的青少年投票權，這將是該國民主制度重大改革。英國政府表示，這項...

敘利亞總統讚斡旋奏效 區域免陷「未知命運」

敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天稱讚美國、阿拉伯國家和土耳其的斡旋行動，稱其挽救了該地區免於陷入...

德總理梅爾茨首度訪英 簽署兩國1945年以來最重要條約

德國總理梅爾茨17日抵達英國倫敦並與英國首相施凱爾舉行會晤，兩人除討論烏克蘭戰爭與打擊非法移民等議題，還簽署內容涵蓋移民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。