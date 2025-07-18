英誤洩阿富汗人個資 牽連自家上百人含特種部隊

英國爆出歷來數一數二嚴重的個資外洩事件，導致數千名阿富汗人被安置到英國。英國媒體今天報導，上百名英國人檔案細節也因此外流，其中包括特務和特種部隊人員。

路透社報導，這起由英國國防部引起的個資外洩事件發生於2022年初，外洩個資隔年在臉書（Facebook）曝光。由於擔心這些個資外流的阿富汗人會面臨塔利班（Taliban）致命報復，英國截至今年5月已重新安置超過1萬6000名阿富汗人。

根據英國廣播公司新聞網（BBC News）和「衛報」（The Guardian）等英國媒體報導，這起個資外洩事件也導致上百名英國官員的個資外流，其中包括軍情六處（MI6）特務和空勤特種部隊（SAS）等特種部隊人員。

國防部發言人表示，部內長期以來的政策是不評論與特種部隊有關的問題。

聲明說：「我們非常重視我方人員安全，尤其是身處敏感職位的人員，始終有採取適當措施保護他們的安全。」

國防大臣希利（John Healey）15日曾為此道歉，承認這起洩密事件也牽涉議員和高階軍事人員的個資，這些人支持阿富汗盟友在英國尋求庇護。

這次洩密事件導致前保守黨政府啟動一項秘密重新安置計畫，估計耗資約20億英鎊（約新台幣805億元），以保護受影響的阿富汗人等。

後續的秘密安置計畫曾受所謂的「超級禁制令」（superinjunction）保護，禁止媒體報導，直到本月15日法院才解除禁令。