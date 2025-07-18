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國際媒體披露印航空難調查內情 主管機關警告勿急於揣測

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
印度航空171號班機空難後，該架波音787-8夢幻客機殘骸躺在阿默達巴德機場外空地上，攝於12日。路透
印度航空171號班機空難後，該架波音787-8夢幻客機殘骸躺在阿默達巴德機場外空地上，攝於12日。路透

印度航空171號班機空難初步調查報告近日出爐，隨著外界越來越關注機師行為，印度空難調查主管單位、印度航空事故調查局（AAIB）17日警告外國媒體，切勿揣測尚未確認的空難原因。

金融時報報導，印度航空171號班機空難是印度近30年來最嚴重的航空災難。AAIB表示，該事故「引起公眾的關注與震驚」，但目前並非「引發製造公眾焦慮」，或對印度航空業安全「產生擔憂」的時候。

AAIB指出：「我們注意到，部分國際媒體反覆透過選擇性且未經核實的報導試圖下定論。此舉不負責任，尤其是在調查仍在進行期間。」

AAIB罕見介入，發生在媒體報導將焦點放在機長薩布哈瓦爾（Sumeet Sabharwal）身上，並指控他關閉了飛機的燃油開關之後。

華爾街日報15日獨家披露，空難最新調查細節已將焦點轉向薩布哈瓦爾。報導引述知情人士透露，黑盒子記錄的駕駛艙對話中可聽出，當時由副機長昆德（Clive Kunder）操控飛機，而薩布哈瓦爾關閉了控制飛機兩具引擎燃油供應的開關。昆德曾詢問經驗更豐富的薩布哈瓦爾，為何將開關轉至「切斷」位置。

金融時報指出，全球媒體關注的焦點聚集在兩名機師身上，以及可能涉及的謀殺自殺的動機，同時對薩布哈瓦爾的心理健康問題產生高度揣測。不過，印度將這起空難視為國家悲劇，許多評論員拒絕接受可能是其中一位機師意外或故意引發事故的說法。印度機師工會也為機組人員辯護，警告不要「基於推測進行誹謗」。

瑞士日內瓦的航空諮詢公司「Aviation Advocacy」董事總經理查爾頓（Andrew Charlton）表示，考慮到民族敏感性，可以理解印度事故調查機構尋找「機體系統故障」的可能性。但他補充說，波音787夢幻客機「已無故障飛行15年」。

他指出：「要麼他們意外切斷（燃油開關），要麼是故意切斷，而其中一位機師否認此事，這便引發了關於輕生的討論。」

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空難 機師 印度

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