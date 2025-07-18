美駐巴拿馬大使：中國在運河區影響力減弱但威脅仍大

美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉（Kevin Cabrera）16日表示，在美國和巴拿馬的合作下，中國在巴拿馬運河地區的影響力已經降低。但他警告，中國在該區仍存在「惡意的影響力」，以及戰略風險。

美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉今年4月赴任，當時正值巴拿馬與美國因為巴拿馬運河主權，美國總統川普強硬表態甚至不惜派兵奪回，引發巴國國內政治風波。

上任3個月後，卡布瑞拉接受巴拿馬媒體「新聞報」（LA PRENSA）專訪時強調，美巴兩國每天都在努力，消除中國在巴拿馬運河地區的影響力。而中國在該區港口和基礎建設方面的撤退，也是重新定義美國和巴拿馬盟友關係的契機。

不過，卡布瑞拉也指出，巴拿馬仍然面臨來自北京當局的挑戰，不只是在貿易層面上，還有中國在中美洲的權力戰略。

在美方強大的壓力下，香港首富李嘉誠家族企業「長江和記實業集團」在3月宣布出售43個海外港口業務，包括巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和大西洋端的克里斯托巴港（Cristobal）。巴拿馬政府也同時針對負責運營該2港口業務的「巴拿馬港口公司」是否涉及不法進行稽查審核。

卡布瑞拉對此表示，根據巴國審計部門的初步報告顯示，「巴拿馬港口公司」多年來積欠政府超過6億美元，「這筆錢本來可以用來建學校、修道路、蓋診所」。卡布瑞拉強調，不僅是經濟問題，近來中國政府被指控在巴拉圭、哥斯大黎加與捷克等國發動網路攻擊，凸顯中國不是盟友，而是惡意的威脅和影響。

因為巴拿馬運河問題曾引起美國和巴拿馬兩國元首一度隔空叫陣，關係緊張，被問到美國總統川普是否有和巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）對話的可能性，卡布瑞拉表示「他們兩位很有可能非常合得來」。

儘管川普多次揚言以武力奪回巴拿馬運河，引起巴國政府不滿，但為共同對抗中國的威脅，美國南方特種作戰司令部（SOCSOUTH）3月就與巴拿馬安全部（Ministerio de Seguridad）簽署協議，美軍派出特種部隊和巴拿馬軍警單位協同訓練，並且持續舉行針對保衛運河安全的軍事演習。

美國南方特種作戰司令部也在7月13日至18日與巴拿馬軍方舉行名為「PANAMAX-Alpha」的聯合軍演，加強對巴拿馬運河和其他戰略基礎設施安全威脅的防範。第一階段出動2架黑鷹UH-60型直升機和1架CH-47等，分別在3個巴國軍事基地舉行，演習項目包括特種部隊登船搜查突襲、快速繩索垂降、救援吊掛撤離行動，以及海上平台通訊演習等操作訓練。

巴拿馬國家海軍航空部隊（SENAN）也強調，這些演習將讓巴拿馬的部隊及區域內的國家做好準備，以因應對運河安全和防禦的任何威脅。