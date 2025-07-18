英格蘭西南部校車事故 學童1死至少兩重傷

英國警方今天表示，英格蘭西南部索麥塞郡（Somerset）發生車輛相撞事故，其中一部車是搭載著一群學童的大巴士，事故造成1名兒童身亡，至少兩名孩童受重傷。

艾馮-索麥塞郡（Avon and Somerset）警方表示，事故發生時，校車正駛往邁海德學校（Minehead MiddleSchool），車上有60至70人。

當地警察局長埃丁頓（Mark Edgington）告訴媒體說，有多人受重傷，包括兩名兒童，他們已由直升機送往醫院。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，這起事故「令人心碎」。