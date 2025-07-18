英德強化武器出口合作　21日共同主持烏克蘭防務小組

德國總理梅爾茨今天在倫敦與英國首相施凱爾（Keir Starmer）舉行雙邊會談，雙方議定10年內完成合作、產出射程逾2000公里的新型精準打擊武器。英國首相府表示，這將是歷來由英國設計的最先進武器系統之一。

另一方面，英國國防大臣希利（John Healey）今天在國會提到，他21日將再度與德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）共同主持烏克蘭防務國際聯絡小組（UDCG）會議。

希利說，會議將討論美國總統川普（DonaldTrump）提出的軍援烏克蘭方案；他欣見美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）、北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte），以及北約歐洲盟軍統帥（SACEUR）、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）將出席會議。

根據川普14日提出的構想，美國擬透過北約機制「很快」向烏克蘭供應先進武器，北約歐洲成員國將負擔相關費用。歐洲國家也可先向烏克蘭提供美製軍備，接著自美方取得替代品。

今天是梅爾茨（Friedrich Merz）今年5月上任後，首次以總理身分正式訪問英國。英德雙方簽署「友誼與雙邊合作條約」，標定在安全防衛、科技、經貿、外交、移民等領域的深化合作方向，其中一大亮點為英德雙方將在軍工業加強合作，包括軍備出口。

牽涉數個國家的軍工業供應鏈在產品出口和關鍵技術移轉方面，需取得供應鏈核心國家同意。以英、德、義大利、西班牙等國合作打造的「颱風」（Typhoon）戰機為例，德國過往即曾動用否決權，基於政治、人權考量，阻擋「颱風」銷往土耳其和沙烏地阿拉伯。

不過，今年春天就任的德國新政府曾表態，未來將對相關出口議題採取較「務實」的考量。英、德今天簽署的條約內容也反映德國這樣的態度變化，雙方擬攜手搶攻國際市場。英、德並將與法國和西班牙合作，減少敏感科技和產品出口管制的行政障礙。

除了「颱風」，德國研發、英德合作生產的「拳師」（Boxer）多功能裝甲車預期也將受益於英、德兩國在軍備出口的深化合作。

另一方面，英、德也將組成聯合專家任務小組，探索在英、德之間建立火車直達路線的可能性。英國今年5月已與瑞士簽署類似的備忘錄，為發展英國與瑞士之間的直達鐵路打下基礎。