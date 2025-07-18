美媒：美軍6月空襲伊朗3處核設施 僅一處摧毀

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國國家廣播公司（NBC）今天引述現任和前任美國官員說法報導，美國新評估發現，在6月空襲伊朗3處核設施行動中，僅一處大部分摧毀，但另兩處則受損沒那麼嚴重。

這3處遭受美軍攻擊的伊朗核設施包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Isfahan）。

據NBC報導，兩名現任官員表示，美國官方相信，對福爾多核設施的襲擊，已成功讓當地鈾濃縮能力推遲達兩年。

報導又說，另兩處被攻擊的核設施，則受損沒那麼嚴重，鈾濃縮能力只降一點兒，若伊朗想再做，可在未來幾個月內恢復。

路透社無法立即核實NBC的報導。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）在電郵聲明中告訴路透社說：「正如總統所說，專家也證實了這一點，『午夜重錘行動』（Operation Midnight Hammer）已徹底摧毀伊朗的核能力。」

美國 核設施 伊朗

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