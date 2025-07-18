拯救投票率！英國擬放寬投票權 16歲就能投

路透報導，英國政府十七日表示，他們計畫賦予所有十六、十七歲的青少年投票權，這將是該國民主制度重大改革。英國政府表示，這項改革需要經過國會批准，將使英國各地投票年齡保持一致。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，蘇格蘭和威爾斯已將投票年齡下修至十六歲。但英國國會、英格蘭地方選舉，以及北愛爾蘭所有選舉的投票年齡目前是十八歲。ＢＢＣ指出，英國上次下修投票年齡是在一九六九年，從二十一歲下修至十八歲。

英相施凱爾受訪時為這項政策辯護，指十六、十七歲的年輕人已能工作繳稅，「既然你付出，就應該有權決定如何支配這筆錢，以及政府該如何運作」。

英國國會報告顯示，去年國會大選的投票率是百分之五十九點七，創下自二○○一年以來最低紀錄。

英國下議院圖書館指出，多國研究顯示，下修投票年齡至十六歲對於選舉結果沒有影響，而十六歲就獲得投票權的人，比十八歲才獲得投票權的人更有可能去投票。

工黨競選期間就曾表示，如果勝選會下修投票年齡。這項改革也會擴大可接受的選民證件，包括英國發行的銀行卡，以及現有身分證件的數位形式，如駕照和退伍軍人卡。

路透指出，新選舉法案可望獲得英國國會通過，下次大選就能實施。英國下次國會大選定於二○二九年，但也有可能提前舉行。