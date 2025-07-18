以色列空襲敘利亞至少3死 美急介入防情勢升高

以色列國防軍十六日以保護敘利亞南部少數族裔德魯士人為由，連環轟炸敘國首都大馬士革的國防部大樓與總統府周邊區域，造成至少三人死亡。消息傳出後，美國緊急介入，以防事態擴大為區域衝突。

敘利亞最終同意撤出在南部城市斯維達的軍隊，並與當地德魯士民兵達成新的停火協議。

綜合外媒報導，這場空襲的導火線起於斯威達市的德魯士人與貝都因人的宗教衝突。德魯士人信奉源自伊斯瑪儀派的德魯士教，貝都因人是信奉遜尼派的游牧民族。

敘利亞政府軍十五日進駐德魯士人聚居的斯威達，聲稱是為了監督與德魯士領袖達成的前一份停火協議，但目擊者指出，政府軍與貝都因人聯手，在市內血腥攻擊德魯士戰士與平民。雙方互指對方率先毀約。

敘利亞人權瞭望台指出，自十三日起，斯威達地區的暴力衝突已導致超過五百人喪命。視德魯士為盟友的以色列連日協助打擊敘軍在斯威達的部隊。以色列國防部長卡茲十六日警告，若敘軍不撤離斯威達，以色列將加大軍事行動力道。數小時後，大馬士革就傳出爆炸聲響。

美國近來嘗試與敘利亞新政府建立外交聯繫，協助其重新融入國際社會。以軍空襲後，美國國務卿魯比歐十六日表示，川普政府已與各方協調，目標是終結暴力衝突。魯比歐在社群平台Ｘ上表示：「我們已就具體措施達成共識，將於今晚終結這令人不安與震驚的局勢。」他還將以敘最新衝突形容為「誤會」。

德魯士人是阿拉伯語系少數民族，活躍於敘利亞、黎巴嫩，和以色列占領的戈蘭高地。敘利亞前總統阿塞德垮台後，以色列一直在與北部邊境的德魯士人接觸，並將自己定位為德魯士、阿拉維派等少數族群的保護者。

這場衝突以來，戈蘭高地的德魯士人據稱翻越圍籬想進入敘利亞，為斯威達的族人助陣。以色列總理內唐亞胡十六日公開對他們喊話：「我只有一個請求：你們是以色列公民，請不要越境。」

美國介入調停後，敘利亞臨時總統夏拉十七日發表全國演說，承諾保護德魯士人的權利，並批評以色列想「破壞敘利亞人民團結」。

英國廣播公司報導分析，這波暴力衝突凸顯敘利亞戰後安全與政治格局的脆弱，夏拉試圖鞏固權力並整合各派系，但能否消弭多年內戰留下的裂痕，仍是未知數。

以色列很可能會持續將敘國新政府視為安全威脅，並試圖拉攏被夏拉政府邊緣化的少數族群。