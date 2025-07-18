芬太尼問題川普讚中方 態度軟化盼促川習會

美國總統川普十六日表示，北京對控制芬太尼流通「已採取重大行動」，對此表示肯定。今年二月他以芬太尼問題為由，對中國加徵高關稅。彭博資訊報導指出，川普第二任期上路滿半年，近期已軟化他對中國的強硬語氣，期望促成與中國大陸國家主席習近平的峰會。

簽署打擊芬太尼法案

川普當天在白宮簽署一項加強打擊芬太尼濫用問題的法案。他表示，法案將所有與芬太尼相關的物質歸類為第一級管制藥物，非法販運者將強制面臨最少十年刑期。這項法案為川普推動的關鍵優先事項之一，他先前稱，芬太尼非法流入美國是他揚言對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅的根本原因之一。

川普談到中國時表示：「我認為中國一直有在幫忙。多年來芬太尼問題一直很嚴重，但從我上任以來，持續與他們溝通，他們也正採取重大行動。你知道，他們因為芬太尼而被加徵關稅，但他們確實想有所作為」。

川普簽署法案時說，「中國供應大部分的芬太尼，有人說是全部。他們把芬太尼運到墨西哥，甚至直接送進我們國內。我們加徵百分之二十的關稅，所以他們因此付出數十億美元的代價」。

川普表示，「我認為我們會談成，最終讓中國對製造這些東西的人處死刑」。

陸：關稅重傷中利益

大陸外交部發言人林劍十七日被問到此議題時並未正面回應，僅指美方執意對中國加徵芬太尼關稅，嚴重損害中方利益，若真心想與中國合作，就應以平等、尊重方式與中方對話。

彭博資訊報導，川普為爭取與習近平舉行峰會，並達成美中貿易協議，近期已放緩對中的強硬語氣。這與他揚言以高關稅重創其他貿易夥伴經濟的做法形成鮮明對比。

據報導，自稱將以「非常友好的方式」與中國交鋒的川普，目前專注於與北京達成類似他第一任期時促成的購買協議，以求快速取得成果，而非解決貿易失衡的根本原因。

川普被爆私下不強硬

知情人士透露，川普與幕僚開會時，往往是立場最不強硬的人。政府官員則強調，川普個人一向對習近平抱持好感，並指川普第一任期仍對華為實施嚴格限制，對多數中國出口產品加徵關稅。

不過，川普多變的決策風格，以及背離原先強硬政策的做法，已引發政府內部決策者與外部顧問的擔憂。報導指出，美國政府近日允許輝達重新向中國銷售較低階的Ｈ二十晶片，逆轉川普政府原先聲稱要防止美方關鍵技術落入北京手中的政策。這種轉變進一步加深外界疑慮，認為美方先前對中國畫下的紅線，如今已可放上談判桌。