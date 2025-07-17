新加坡國慶倒數 海洋館擴建升級、博物館燈光秀吸睛

迎接新加坡建國60週年，包含名勝世界海洋館、新加坡國家博物館等，從城市地標到知名景點紛紛推出特色展演與全新體驗，透過系列活動推廣環境保育觀念，亦詮釋新加坡各社群發展歷程。

新加坡國慶是8月9日，知名景點S.E.A海洋館經過擴建，將於7月底正式對外開放，新館更名為新加坡海洋生態館（Singapore Oceanarium），打造從淺海到深海，從史前海洋到現代等不同環境的海洋世界。

聖淘沙名勝世界發布新聞稿表示，新加坡海洋生態館比原有規模擴大3倍，呈現出多維度的海洋空間。遊客將在22個主題區中開啟探索之旅，從激發好奇、深入了解到喚起責任與行動，建立起與海洋的情感連結。遊客將可穿梭於各式主題環境，包括棲息著上千隻水母的空間、紅樹林景觀和具有互動設計的棲息地，藉此凸顯生物多樣性的魅力。

另外，場館透過多感官敘事與沉浸式數位展示，亦可讓遊客見證鯨落等生態系統，進而推廣海洋保育概念。

名勝世界表示，海洋生態館也與學術機構建立合作夥伴關係，致力推動海洋研究的發展。新加坡海洋生態館副總裁林雪盈表示，從S.E.A.海洋館轉型為生態研究機構，這個進程歷時多年，致力於透過自然棲息環境與沉浸式科技，深化對海洋保育、研究與教育的承諾。

此外，新加坡國家博物館舉辦以「光之畫布：我們的國家之旅」（Canvas of Light: Our Nation's Journey）為主題的燈光秀，展現新加坡發展歷程的相關故事。同時，亦與樂高合作，打造樂高馬賽克牆、新加坡標誌性景觀模型，吸引樂高愛好者佇足拍照。

國家博物館館長曾美君表示，國家博物館持續探索、慶祝與詮釋新加坡歷史與身分認同，適逢新加坡建國60週年，希望透過活動讓更多社群參與其中。參觀者亦可參與「數位河流故事」（Digital RiverStories）等不同的互動體驗，透過行動裝置進行數位上色創作。