日媒民調：石破茂內閣支持率降至20.8% 上台後新低

日本時事通信社最新民調顯示，石破茂內閣的支持率比上個月減少6.2個百分點，降至20.8%，創去年10月上台以來的新低紀錄。

時事通信社於本月11至14日實施的民調結果顯示，石破內閣支持率降至20.8%，創上台以來新低紀錄；石破內閣不支持率比上個月增6.6個百分點，升至55.0%，創上台以來新高紀錄。

石破內閣之前最低的記錄是今年5月的20.9%，今年6月的民調顯示，小泉進次郎就任為農林水產大臣解決米荒、米價飆漲的問題，石破內閣支持率升至27.0%，但現在又降至5月的水準。

民眾被問及支持內閣的理由（答案可複選）時，回答「沒其他適任人選」者占8.9%、「信賴首相」者占5.2%、「支持首相所屬的政黨」者占3.3%。

民眾被問及不支持石破內閣的理由（答案可複選）時，回答「無法期待」者占29.7%、「缺乏領導力」者占21.9%、、「政策不行」者占21.6%。

調查政黨支持率，執政黨自民黨的支持率比上個月減少2.5個百分點，為16.4%。最大在野黨立憲民主黨增加1.1個百分點，為5.5%。新興的政黨參政黨增2.2個百分點，為4.7%，躍居第3名。

國民民主黨、公明黨皆3.1%、令和新選組2.1%、共產黨1.6%、日本維新會1.5%、日本保守黨1.1%、社民黨0.3%。無政黨傾向者占54.9%。

這項民調以全國18歲以上的2000人為對象，採個別面對面方式實施調查，有效回收率59.0%。

日本放送協會（NHK）本月14日公布NHK於11至13日實施的民調結果顯示，石破內閣支持率與上週相同，皆為31%。石破內閣不支持率增3個百分點，升至53%。

日本參議院選舉於本月3日實施公告，20日將舉行投開票。

NHK民調顯示，民眾被問及是否去投票時，回答「一定去」者占48%、「打算去」者占22%、「尚未決定」者占7%、「不去」者占5%、「已藉由期日前投票（提前投票）制投票」者占16%。

結果顯示，回答「一定去投票」者及「已藉由期日前投票制投票」者合計占64%。相較於上次於3年前實施的參議院選前民調，增加了5個百分點。上次3年前的民調，答這兩個答案者合計59%，實際投票率為52.05%。

這次民調顯示，年輕人的投票意願高，將對整體的投票率造成什麼影響，備受注目。

民眾被問及是否關心這次的參議院選舉時，回答「非常關心」者占32%、「還算關心」者占44%、「不太關心」者占16%、「毫不關心」者占4%。

問及「這次選戰在決定投給誰時，最重視的是什麼」（列舉7個選項），回答「社會保障及少子化」者占29%、「米價及物價高漲對策」者占28%、「對美國關稅措施的應對」者及「政治與金錢」議題者皆占8%、「外交與安全保障」及「有關外國人政策」者皆占7%、「選擇性的夫婦不同姓」者占1%。

民眾被問及「這次選舉，期待朝野政黨席次的分布為何」的問題時，以回答「執政黨的席次增加比較好」者占18%、「在野黨席次增加比較好」者占36%、「不清楚」者占40%。

各政黨有關物價高漲的對策，主張撥補助金、減少或廢除消費稅。民眾表示，「希望政府發補助金」者占15%、「希望消費稅減稅或廢除」者占52%、「都不希望」者占26%。