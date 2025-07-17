敘利亞總統讚斡旋奏效 區域免陷「未知命運」

敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天稱讚美國、阿拉伯國家和土耳其的斡旋行動，稱其挽救了該地區免於陷入「未知命運」，同時譴責以色列攻擊民用及政府設施。

以色列近來對敘利亞發動襲擊，聲稱是為了保護敘利亞境內的德魯士（Druze）少數族裔不受傷害。

自去年12月推翻長期執政的時任總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）以來，伊斯蘭主義者領導的敘利亞當局與宗教和種族上的少數族裔一直關係緊張。

相形之下，以色列一直在與北部邊界附近的德魯士人接觸，以尋求與多個敘利亞少數族群結盟。

綜合法新社及路透社報導，夏拉今天在電視演說中表示：「以色列政權動用武力，大規模襲擊民用與政府設施。」

他指出：「這導致局勢出現重大複雜化，並將情勢推向大規模升級，所幸美國、阿拉伯國家及土耳其有效介入調解，才讓區域免於陷入『未知命運』。」

以色列在昨天對敘利亞首都大馬士革（Damascus）發動猛烈空襲後，夏拉首次發表電視談話，他也向境內德魯士族群喊話，強調：「我們拒絕任何試圖將你們拖入外部勢力掌控的企圖」。

他還說：「我們不是那些畏戰之人。我們一生都在面對挑戰、保衛人民，但我們將敘利亞人的利益置於混亂與毀滅之前。」

應美國要求，敘利亞昨天宣布，敘國軍隊已開始撤出多為德魯士人的南部斯威達市（Sweida）。敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights）戰爭觀察員表示，斯威達省暴力事件已導致逾350人喪命，包括政府軍、當地戰士及27名德魯士平民遭草率處決。