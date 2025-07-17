德總理梅爾茨首度訪英 簽署兩國1945年以來最重要條約

德國總理梅爾茨17日抵達英國倫敦並與英國首相施凱爾舉行會晤，兩人除討論烏克蘭戰爭與打擊非法移民等議題，還簽署內容涵蓋移民、商業及國防的肯辛頓條約。英國廣播公司（BBC）說，這是兩國自1945年以來所簽署最重要的協議。

施凱爾說梅爾茨來訪是英國的榮幸，還說肯辛頓條約是兩國簽署這類條約的第一份，證明「我們目前關係的緊密程度」，是「一份我們會更加緊合作志向的聲明」。

梅爾茨則「意外」這是二戰以來英德簽署的首份條約，還說英國曾在歐盟，但「如今我們發現這還不夠，所以我們必須在這方面做更多」。

BBC報導，為呼應梅爾茨訪英，德國宣布將對英國展開總金額約兩億英鎊的商業投資。德國國防科技企業ＳＴＡＲＫ宣布將在英國西南部斯文敦設立首間海外工廠，將創造一百個工作機會。

除國防外，該條約還包括一項協議，將在兩國之間建立一條新的直達鐵路，並共同打擊非法移民。這是英相施凱爾整體移民政策的一環，旨在降低赴英尋求庇護者人數，以遏止民粹政黨英國改革黨（Reform UK）的聲勢擴張。

路透報導，這是梅爾茨上任以來首度訪英，有助重啟英國與歐盟的關係。法國總統馬克宏上周也在英國進行三天的國是訪問。這些都象徵在面臨俄羅斯威脅、與美國貿易關係不確定性的當下，歐洲三大強國之間加強了合作。