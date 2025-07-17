襲擊加薩天主教堂釀兩死 以色列：未鎖定宗教區域「將調查」

天主教耶路撒冷宗主教區（Latin Patriarchate of Jerusalem）表示，以色列今天襲擊了加薩唯一一個天主教堂並殺害了兩個人。以色列則表示「從未鎖定」宗教區域，將會調查事情是怎麼發生。

據法新社報導，天主教耶路撒冷宗主教區在一份聲明中說，「我們感到沉痛，今天上午以色列軍隊攻擊了聖家堂園區（Holy Family Compound），現在確認造成兩人死亡。」

「我們祈禱他們的靈魂得以安息，也祈禱野蠻的戰爭能夠結束。沒有任何理由可以將無辜平民當成目標。」

加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，「兩名來自基督教社區的平民，在以軍對加薩市的教堂攻擊中受傷而不治身亡。」

以色列表示，「對於造成加薩市聖家堂破壞與造成平民傷亡感到相當沉痛」，並表示軍隊已經在調查。以色列外交部長在X平台發文稱，「以色列從沒有將教堂或宗教區域設為目標，對於傷害宗教區域或毫不相關的平民，表示遺憾。」