與英簽署友好條約 德盼納核子保護傘

德國總理梅爾茨今天訪問倫敦，與英國首相施凱爾簽署德英友好條約，強化雙邊國防合作。面對俄羅斯威脅與對美國安全承諾疑慮的升高，德國希望未來能納入英國核子保護傘；專家指出，歐洲若要建立共享核嚇阻機制，仍需克服多重障礙。

根據德國外交部說明，這份德英友好條約（friendship treaty）是兩國自2024年秋天啟動談判後的成果，涵蓋國防、移民與科技等領域。其中一項重點為軍事協助條款，明定雙方若遭外來攻擊，將互相提供支援。

條約架構借鏡2019年德法「亞琛條約」（AachenTreaty）與英法「蘭開斯特宮協議」（Lancaster HouseAgreement），象徵德國在歐洲安全戰略上從法德雙邊體系擴展至三邊合作的佈局。

德國商報（Handelsblatt）分析，在當前俄羅斯持續對歐洲安全構成壓力之際，德國尋求與英國這個除了法國之外的另一個歐洲核武強權建立更穩固的防衛關係，具有明確戰略考量。尤其美國總統川普上任後多次質疑北約防衛義務，使歐洲國家日益重視自主防衛能力。

英國自1952年擁有核武，目前主要部署於搭載美製三叉戟飛彈的核潛艦。然而倫敦對是否願提供核保護給非核國家未明確表態，加上英國核戰略高度依賴美國，使相關合作前景充滿不確定性。

英國國際關係學者梅農（Anand Menon）指出，英國核武系統與美方綁得太深，若無華府同意，英方幾乎不可能單方面將核嚇阻擴及其他歐洲國家。

即便如此，德英安全協作仍持續升溫。首相施凱爾上任後即多次強調，英國脫歐後應積極重建與歐洲的安全夥伴關係。德國也藉此次條約，展現參與歐洲防衛體系的主動性。

梅爾茨今年出任總理前即主張，歐洲應與英、法合作發展核嚇阻機制，因應地緣政治變局。他也是戰後首位公開觸及歐洲核政策的德國總理候選人，當時便引發倫敦與巴黎關注。

儘管英法未鬆口是否提供他國核防護，兩國上週首度表示，在極端情況下將考慮核政策協調。此舉被視為回應德國安全關切，也可能為建立「歐洲核子保護傘」鋪路。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）所長史瑞爾（Ben Schreer）指出，此次德英條約雖非核共享協議，卻為歐洲未來安全整合奠定基礎。他表示，若美國未來不再在歐洲輪值部署戰略核武，歐洲勢必要提前研議自有的核嚇阻方案，而英國將是關鍵角色。

不過，德國若要納入英國核保護傘，仍面臨重重挑戰，包括英美協議限制、核武使用決策機制尚未釐清，以及出兵與門檻條件的設計。當前德國參與北約核共享機制，雖由空軍配備美製核彈，卻無核武指揮權。

德國外交政策協會（DGAP）分析師羅斯（JacobRoss）指出，若德國希望參與歐洲核防禦體系，須展現更明確的安全承擔意志。他也警告，若各國分別透過雙邊協議強化軍事合作，可能導致歐洲整體防衛結構更加「碎片化」。

梅爾茨早已明確排除德國自行發展核武的可能。他3月接受專訪時表示，「沒有任何理由討論德國成為核武國」，當前柏林的政策方向是透過與英、法的整合與合作，取得可信的核威懾保護。

綜合德媒評析，在美國未來對歐洲安全承諾不確定性升高下，今日德英簽署的條約不僅強化雙邊合作，也被視為歐洲安全架構重整的試金石。