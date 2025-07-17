葉門叛軍稱對以色列機場發射飛彈 以軍：已攔截
在以色列軍方表示，攔截了一枚自阿拉伯半島國家葉門發射的飛彈後，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天聲稱，曾對以色列主要民用機場發射飛彈及無人機。
法新社報導，「青年運動」軍事發言人薩雷亞（Yehya Saree）今晚宣布，該組織以祖菲卡（Zulfiqar）彈道飛彈及無人機，攻擊以色列特拉維夫附近的班古里昂機場（Ben Gurion Airport）。
薩雷亞同時宣布，「青年運動」也對以色列軍事設施及埃拉特港（Eilat）發動無人機襲擊。
自2023年10月巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列引發加薩戰爭以來，「青年運動」以聲援巴勒斯坦為由，多次向以色列發射飛彈與無人機。
以色列則發動數次報復性空襲，包括本月稍早空襲葉門港市荷台達（Hodeidah）。以軍表示:「在以色列多處地區響起警報後，軍方攔截了一枚自葉門發射的飛彈」。
此外，葉門親政府部隊今晨表示，查扣一批從伊朗運往「青年運動」、重達750公噸的武器。美國中央司令部（US Central Command）讚揚這項行動，稱之為「歷來所查獲最大規模的伊朗先進常規武器」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言