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「將深化韓美同盟」 南韓外長人選：積極推動年內召開韓中日領導人會議

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
南韓外交部長官被提名人趙顯17日在國會人事聽證會上表示，將深化韓美同盟，推動韓中日領導人會議早日舉行，為重啟南北韓對話創造條件，並在無核化與韓半島和平機制建設方面努力促使中俄發揮建設性作用。美聯社
南韓外交部長官被提名人趙顯17日在國會人事聽證會上表示，將深化韓美同盟，推動韓中日領導人會議早日舉行，為重啟南北韓對話創造條件，並在無核化與韓半島和平機制建設方面努力促使中俄發揮建設性作用。美聯社

南韓外交部長官被提名人趙顯17日在國會人事聽證會上表示，將深化韓美同盟，推動韓中日領導人會議早日舉行，為重啟南北韓對話創造條件，並在無核化與韓半島和平機制建設方面努力促使中俄發揮建設性作用。

韓聯社報導，趙顯表示，當前國際局勢及安全、經貿環境正經歷前所未有的動蕩，亟需推進務實外交，切實維護國家利益。他說，將把韓美關係發展為面向未來的全面戰略同盟，積極應對關稅調整、同盟「現代化」等核心議題。

他強調，將與美國政府保持密切溝通，推動韓美同盟朝著互利共贏的方向不斷發展，並在此基礎上進一步鞏固韓美日三邊安全合作。

就韓中關係，趙顯表示，將在推動韓中戰略合作夥伴關係成熟發展的同時，在全政府層面就涉及西部海域（黃海）等的主權事務作出堅決有力的應對。

在對日外交方面，他表示，韓方在歷史問題上的立場始終如一，將堅持原則、保持克制。並將積極推動年內在日本舉行的韓中日領導人會議早日召開，進一步深化三國合作。

關於南北韓關係，趙顯表示，將爭取在推動韓半島和平與解決北韓核問題方面取得實質進展，緩解南北韓緊張局勢，在韓美緊密合作下為重啟對話鋪路。他提出，將通過階段性、務實性的方式同步推進無核化與韓半島和平機制建設，並努力促使中俄發揮建設性作用。

韓美 韓中 關係 日本 南韓 北韓

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