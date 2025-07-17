快訊

關稅矛頭指向日本？川普38年前專訪遭挖出 曾怒控「掠奪美國財富」

準颱風薇帕預估周末來襲 賴清德第七講不去花蓮了

完成燃油控制開關檢查　印航787機隊未發現問題

中央社／ 孟買17日綜合外電報導

根據印度航空公司（Air India）內部流傳的一份通訊，該公司對現有波音787型飛機燃油控制開關鎖定功能進行檢查後，沒有發現任何問題。

法新社報導，印航一架客機上個月墜毀，造成260人罹難，印度調查人員初步調查發現，失事客機的燃油控制開關在起飛後不久從運轉位置切換至關閉，使得外界密切關注燃油控制開關的安全性。

印度民航監管機關本週稍早指示國內航空公司檢查波音公司（Boeing）多款機型燃油控制開關的鎖定功能。

此前波音公司已通知航空業者，其飛機的燃油開關鎖定裝置安全無虞。

印度主管機關這項指令與美國聯邦航空總署（FAA）於2018年發布的「特別適航資訊通報」（SAIB）一致，該通報建議檢查鎖定裝置以確保其不會無意間移動。

印航調查結果顯示，燃油開關的鎖定機制並無異常。

該公司飛行營運部門在發給機師的通訊中表示：「週末期間，我們工程團隊已對我們所有波音787飛機燃油控制開關的鎖定機制進行預防性檢查。」

通訊指出，「檢查作業已經完成，未發現任何問題」，並強調此舉是依照監管機關指示。

通訊同時表示，所有波音787-8飛機也依波音維修計畫完成「油門控制模組更換」。燃油控制開關即包含在該模組內。

印航執行長威爾森（Campbell Wilson）14日對員工發信表示，空難調查仍在進行中，不宜過早驟下結論。

飛機 航空公司 空難 波音 印度

延伸閱讀

印航171空難調查新進展！專家：機長關閉燃油開關

對日關稅談判不樂觀 川普：美國與印度貿易協議接近了

印航空難260死…印度下令檢查波音飛機燃油開關 南韓擬跟進

印航171空難初步調查公布 印度、南韓下令檢查波音燃油開關鎖

相關新聞

中國也爆採血爭議！基因研究血液來源存疑，牛津大學不合作

「中國監控下的新疆，抽血採樣『知情同意』真偽難分？」中國近期爆出基因研究涉及對新疆維吾爾人「強制抽血採樣」的研究道德疑慮。由中國司法部資助的學術期刊《FSR》（Forensic Sciences Research）在官方網站宣布，英國牛津大學出版社（OUP）自2025年起將停止與其合作出版該刊物。雖然OUP方並未說明停止合作原因，但多年以來，《FSR》發表多篇研究新疆維吾爾族和其他少數民族基因的論文，已讓學術界質疑不符合國際學術道德標準，更擔心這些研究會助長中國當局對維吾爾人的大規模監控。

#Metoo時代的終結？吹牛老爹性犯罪案的真實意義

2025年初夏，某間位於紐約市的地方法院內外總是很熱鬧，因為一場堪稱繼1995年的辛普森殺人案後、最受美國民眾矚目的審判正在進行中。知名饒舌歌手吹牛老爹（Sean “Diddy” Combs）遭紐約檢方以性販運罪、組織集團犯罪（rackteering，通常被翻為敲詐勒索，但其實涵蓋了更廣泛的範圍，指的是有組織的犯罪集團透過非法手段牟取利益）、運送他人賣淫罪等罪名起訴。經過近兩個月的庭審過程及13個小時的討論後，陪審團最終判決性販運與組織集團犯罪兩項罪名不成立，但罪刑較輕的運送他人賣淫罪成立。

「將深化韓美同盟」 南韓外長人選：積極推動年內召開韓中日領導人會議

南韓外交部長官被提名人趙顯17日在國會人事聽證會上表示，將深化韓美同盟，推動韓中日領導人會議早日舉行，為重啟南北韓對話創...

烏克蘭國會通過任命 斯維里登科出任新總理

烏克蘭國會今天以262票贊成、22票反對，表決通過由前第一副總理兼經濟部長斯維里登科出任新任總理，正式接替兩天前請辭的前...

歐盟公布2兆歐元7年長期預算 恐再引發農民抗爭

歐洲聯盟執委會今天公布一項高達2兆歐元（約新台幣68兆）的7年長期預算，重點聚焦應對海外競爭及俄羅斯在歐洲邊界的侵略行動...

本有轉寰…日本藥廠員工被陸法院判刑 共同社：為中日關係蒙上陰影

中日關係近來看似出現轉寰，但日媒認為，日本安斯泰來製藥日籍員工昨天被中國法院判刑3年半，使原本已有好轉跡象的中日關係蒙上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。