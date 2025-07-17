完成燃油控制開關檢查　印航787機隊未發現問題

根據印度航空公司（Air India）內部流傳的一份通訊，該公司對現有波音787型飛機燃油控制開關鎖定功能進行檢查後，沒有發現任何問題。

法新社報導，印航一架客機上個月墜毀，造成260人罹難，印度調查人員初步調查發現，失事客機的燃油控制開關在起飛後不久從運轉位置切換至關閉，使得外界密切關注燃油控制開關的安全性。

印度民航監管機關本週稍早指示國內航空公司檢查波音公司（Boeing）多款機型燃油控制開關的鎖定功能。

此前波音公司已通知航空業者，其飛機的燃油開關鎖定裝置安全無虞。

印度主管機關這項指令與美國聯邦航空總署（FAA）於2018年發布的「特別適航資訊通報」（SAIB）一致，該通報建議檢查鎖定裝置以確保其不會無意間移動。

印航調查結果顯示，燃油開關的鎖定機制並無異常。

該公司飛行營運部門在發給機師的通訊中表示：「週末期間，我們工程團隊已對我們所有波音787飛機燃油控制開關的鎖定機制進行預防性檢查。」

通訊指出，「檢查作業已經完成，未發現任何問題」，並強調此舉是依照監管機關指示。

通訊同時表示，所有波音787-8飛機也依波音維修計畫完成「油門控制模組更換」。燃油控制開關即包含在該模組內。

印航執行長威爾森（Campbell Wilson）14日對員工發信表示，空難調查仍在進行中，不宜過早驟下結論。