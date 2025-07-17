快訊

法說會報喜！台積電期夜盤衝歷史新高 盤中一度來到1165元

「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬元交保

伊拉克購物中心大火...罹難增至61人 起火原因待釐清

中央社／ 巴格達17日綜合外電報導

伊拉克東部瓦西特省首府庫特市一間大型購物中心昨晚發生大火，伊國內政部今天證實至少61人罹難，地方衛生當局及警方消息人士指出另有11人失蹤，起火原因目前仍待釐清。

法新社報導，伊拉克內政部透過聲明表示，這場惡火導致61人喪命，大部分罹難者是在洗手間窒息身亡，其中有14具燒焦遺體目前尚未確認身分。

瓦西特省（Wasit）省長米亞希（Mohammed al-Miyahi）告訴官媒伊拉克通訊社（INA），罹難者包含男性、女性及孩童。

法新社記者指出，救難人員仍在現場搜救失蹤者。

火災於昨天深夜爆發，據報火勢是從一樓開始，接著迅速吞噬整座五層樓的建築。起火原因目前不明，但一名倖存者告訴法新社，有一台冷氣發生爆炸

路透社報導，社群平台流傳的影片顯示，庫特市（Kut）一棟五層樓建築於夜間陷入火海，消防員試圖控制火勢。路透社無法獨立查證這些影片的內容是否屬實。

市府衛生官員告訴路透社：「我們彙整了一份紀錄59位已確認身分的罹難者名單，但有一具遺體嚴重燒焦，極度難以辨識身分。」

市政官員瑪亞希（Ali al-Mayahi）則談到：「火場建築殘骸下還有更多遺體尚未尋獲。」

根據伊拉克通訊社，起火原因仍待釐清，不過米亞希表示將在48小時內公布初步調查結果。

米亞希還宣布：「我們已對這棟建築和購物中心的業主提起訴訟。」

遺體 爆炸 火災 消防員 建築 伊拉克

延伸閱讀

從7樓燒到8樓頂加！桃園大溪民宅冒惡火 現場一片焦黑

花蓮壽豐火警4死…屋內「這1處」燒得最嚴重 初步排除人為縱火

高雄三元能源火警 陳其邁指示設專案小組徹查肇因

花蓮壽豐暗夜惡火4人命喪火窟...僅夫妻逃出 民眾質疑消防車太慢

相關新聞

中國也爆採血爭議！基因研究血液來源存疑，牛津大學不合作

「中國監控下的新疆，抽血採樣『知情同意』真偽難分？」中國近期爆出基因研究涉及對新疆維吾爾人「強制抽血採樣」的研究道德疑慮。由中國司法部資助的學術期刊《FSR》（Forensic Sciences Research）在官方網站宣布，英國牛津大學出版社（OUP）自2025年起將停止與其合作出版該刊物。雖然OUP方並未說明停止合作原因，但多年以來，《FSR》發表多篇研究新疆維吾爾族和其他少數民族基因的論文，已讓學術界質疑不符合國際學術道德標準，更擔心這些研究會助長中國當局對維吾爾人的大規模監控。

#Metoo時代的終結？吹牛老爹性犯罪案的真實意義

2025年初夏，某間位於紐約市的地方法院內外總是很熱鬧，因為一場堪稱繼1995年的辛普森殺人案後、最受美國民眾矚目的審判正在進行中。知名饒舌歌手吹牛老爹（Sean “Diddy” Combs）遭紐約檢方以性販運罪、組織集團犯罪（rackteering，通常被翻為敲詐勒索，但其實涵蓋了更廣泛的範圍，指的是有組織的犯罪集團透過非法手段牟取利益）、運送他人賣淫罪等罪名起訴。經過近兩個月的庭審過程及13個小時的討論後，陪審團最終判決性販運與組織集團犯罪兩項罪名不成立，但罪刑較輕的運送他人賣淫罪成立。

烏克蘭國會通過任命 斯維里登科出任新總理

烏克蘭國會今天以262票贊成、22票反對，表決通過由前第一副總理兼經濟部長斯維里登科出任新任總理，正式接替兩天前請辭的前...

歐盟公布2兆歐元7年長期預算 恐再引發農民抗爭

歐洲聯盟執委會今天公布一項高達2兆歐元（約新台幣68兆）的7年長期預算，重點聚焦應對海外競爭及俄羅斯在歐洲邊界的侵略行動...

本有轉寰…日本藥廠員工被陸法院判刑 共同社：為中日關係蒙上陰影

中日關係近來看似出現轉寰，但日媒認為，日本安斯泰來製藥日籍員工昨天被中國法院判刑3年半，使原本已有好轉跡象的中日關係蒙上...

創歷史新低！雙方關係緊張、關稅問題未解 美企今年對陸新投資意願驟降

美中貿易全國委員會（US-China Business Council，USCBC）16日公布最新調查顯示，中美關係緊張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。