伊拉克購物中心大火...罹難增至61人 起火原因待釐清

伊拉克東部瓦西特省首府庫特市一間大型購物中心昨晚發生大火，伊國內政部今天證實至少61人罹難，地方衛生當局及警方消息人士指出另有11人失蹤，起火原因目前仍待釐清。

法新社報導，伊拉克內政部透過聲明表示，這場惡火導致61人喪命，大部分罹難者是在洗手間窒息身亡，其中有14具燒焦遺體目前尚未確認身分。

瓦西特省（Wasit）省長米亞希（Mohammed al-Miyahi）告訴官媒伊拉克通訊社（INA），罹難者包含男性、女性及孩童。

法新社記者指出，救難人員仍在現場搜救失蹤者。

火災於昨天深夜爆發，據報火勢是從一樓開始，接著迅速吞噬整座五層樓的建築。起火原因目前不明，但一名倖存者告訴法新社，有一台冷氣發生爆炸。

路透社報導，社群平台流傳的影片顯示，庫特市（Kut）一棟五層樓建築於夜間陷入火海，消防員試圖控制火勢。路透社無法獨立查證這些影片的內容是否屬實。

市府衛生官員告訴路透社：「我們彙整了一份紀錄59位已確認身分的罹難者名單，但有一具遺體嚴重燒焦，極度難以辨識身分。」

市政官員瑪亞希（Ali al-Mayahi）則談到：「火場建築殘骸下還有更多遺體尚未尋獲。」

根據伊拉克通訊社，起火原因仍待釐清，不過米亞希表示將在48小時內公布初步調查結果。

米亞希還宣布：「我們已對這棟建築和購物中心的業主提起訴訟。」