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歐盟公布2兆歐元7年長期預算 恐再引發農民抗爭

中央社／ 布魯塞爾16日綜合外電報導
歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。圖／路透社
歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。圖／路透社

歐洲聯盟執委會今天公布一項高達2兆歐元（約新台幣68兆）的7年長期預算，重點聚焦應對海外競爭及俄羅斯在歐洲邊界的侵略行動，此預算可能再度引發農民抗爭。

法新社報導，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在布魯塞爾（Brussels）向記者展示這項預算藍圖時表示，這項2028年至2034年長期預算，「會是歐盟歷來最具雄心」的藍圖。

這項預算在歐盟與其最大貿易夥伴美國關係緊張的情況下，將加強歐洲的國防競爭力，同時自2028年起償付新冠疫情時期留下的剩餘債務

歐盟執委會針對「提升競爭力」的大目標規畫4510億歐元預算，其中發展國防與太空領域共編列1310億歐元，是目前預算的5倍。

預算還預留1000億歐元用於重建受戰火摧殘的烏克蘭，以及編列大筆「緊急備用金」以備不時之需。

但歐盟議員批評，歐盟未留下足夠資金給氣候變遷及農業補貼等優先議題，農業補貼是目前歐盟預算中最大的支出。

歐盟預算執委塞拉芬（Piotr Serafin）表示，根據執委會規畫，將保留3000億歐元支持農民，相較目前7年預算（2021年-2027年）的約3870億歐元，目前7年預算有2700億歐元為直接補貼。

農民 范德賴恩 競爭力 疫情 氣候變遷 歐盟 太空 國防 債務

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