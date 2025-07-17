本有轉寰…日本藥廠員工被陸法院判刑 共同社：為中日關係蒙上陰影

中日關係近來看似出現轉寰，但日媒認為，日本安斯泰來製藥日籍員工昨天被中國法院判刑3年半，使原本已有好轉跡象的中日關係蒙上一層陰影，中國國家主席習近平對國家安全的強硬立場，成為中日和諧氣氛的枷鎖，兩國外交依然如履薄冰。

共同社報導，16日在北京法院旁聽判決的日本駐中國大使金杉憲治神情嚴肅地向媒體表示，日本人被拘是改善日中國民感情的最大阻礙。

報導提到，在美國川普（Donald Trump）政府展開關稅戰下，中國正為拉攏日本而營造「經濟領域的和諧氛圍」。日本首相石破茂2024年11月與習近平舉行首次會談後，中方展現出回應日方要求的姿態，恢復了日本人短期入境免除簽證措施，並宣布有條件恢復日本水產品進口，進而為恢復日本牛肉進口展開工作。

報導直指，在中國，司法被認為一定程度上受到政治影響，雖然有中日消息人士曾預測，安斯泰來員工釋放問題「有望通過政治解決」，但期待卻告落空。

此外，中方昨天的判決，正值關乎石破政府命運的參議員選舉期間，日本政府相關人士為此質疑，中方「為何選在選舉期間（作出判決）呢」？

報導說，與安斯泰來員工相識的人認為，此次3年6個月的刑期比預期短。可能存在「中國顧及對日關係」的訊號。但對日本而言，日籍員工被判刑一事十分沉重，石破政府的因應或許也會被批評為軟弱。

這則報導提到，習近平今年2月在中共政治局集體學習時重申重視國家安全，指「要把捍衛國家政治安全擺在首位」。中國專家對此解讀，這就是顯示在「國家安全」這一首要事項上，無需過多顧及石破政府的立場。

報導說，儘管中方在外交和經貿層面營造和諧氛圍，但在軍事領域卻加大對日本的威脅。中國航艦遼寧號和山東號日前在日本近海的太平洋海域，首次同時出動展開實戰訓練。此後還接連發生中國軍機接近日本自衛隊飛機的情況。

此外，中方入夏以來忙於紀念抗戰相關活動，9月3日並將舉行紀念抗戰勝利80週年大會及閱兵式，日本政府相關人士坦言，來自中方的壓迫感「與日俱增」。

安斯泰來（Astellas Pharma）1名長年派駐中國的60多歲日籍男性員工，2023年3月因公司人事異動準備返回日本前，被中國國安當局以涉入間諜行為為由在北京被拘留，2024年8月被依觸犯間諜罪遭到起訴。北京市第二中級人民法院昨天將他判處有期徒刑3年6個月。