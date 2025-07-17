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創歷史新低！雙方關係緊張、關稅問題未解 美企今年對陸新投資意願驟降

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美中貿易全國委員會（USCBC）16日公布最新調查顯示，今年計劃在大陸新投資的受訪企業比率僅48%，創歷史新低。美聯社資料照
美中貿易全國委員會（USCBC）16日公布最新調查顯示，今年計劃在大陸新投資的受訪企業比率僅48%，創歷史新低。美聯社資料照

美中貿易全國委員會（US-China Business Council，USCBC）16日公布最新調查顯示，中美關係緊張態勢升級，迫使企業重新評估在大陸投資戰略，今年計劃在大陸新投資的受訪企業比率僅48%，與去年的80%相比大幅下降，今年新投資計畫創下歷史新低。但為了保持全球競爭力，許多受訪企業表示，仍致力於長期深耕大陸市場。

美中貿易全國委員會16日發布《中國商業環境2025》。報告指出，中美關係和關稅問題是美國企業在大陸經營的首要關切。中美關係繼續在商業挑戰中位列榜首，而在近期貿易摩擦再起的背景下，關稅問題也從去年的第8位躍升至第2位。在5月啟動的雙邊談判中，企業的首要訴求就是降低關稅。

進一步來看，約40%企業表示，已經受到美國出口管制政策的負面影響。在大陸，由於美國企業愈來愈被認為是不可靠供應商，許多公司已承受了銷售額損失、客戶關係破裂及商譽受損等問題。

此外，大陸的產業政策推動本土企業崛起，美企在大陸市場的市占率持續流失。近3分之1受訪企業表示，隨著大陸政府加大對本國企業的產業政策支持和補貼力度，這些公司在大陸的市場市占率也有所下降。

值得注意的是，雖然82%的企業表示在2024年實現盈利，但只有不到一半的受訪者對未來持樂觀態度。這反映出企業對關稅、通貨緊縮及政策不確定性等問題的擔憂。

而儘管多數美國企業暫停了短期內的新投資計畫，但仍致力於長期深耕大陸市場。80%以上的受訪企業表示，在大陸投資是為了服務大陸本土市場。同時幾乎所有企業都認為，如果沒有在大陸業務，企業將難以保持全球競爭力。

彭博指出，這項調查是在中美兩國6月在倫敦舉行的經貿磋商機制會議後，緊張局勢緩和之前進行。信心急劇下降，凸顯了貿易戰對世界第2大經濟體投資事宜造成的破壞性影響。

USCBC會長譚森（Sean Stein）表示，現在在大陸的企業盈利能力比幾年前有所下降，但聲譽、監管和政治等風險卻持續增加；USCBC商業諮詢服務副總裁蘇利文（Kyle Sullivan）則表示，企業目前處於觀望狀態，並正在應對貿易政策所帶來的不確定性。

美國 美中 市占率 中美關係

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