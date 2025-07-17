稱台灣已非邊緣議題！外媒曝：漢光演習凸顯聯盟困境

台灣軍方上周起展開漢光第41號演習，連日引發金融時報、英國廣播公司（BBC）等國際媒體關注。專研亞太情勢的美國雜誌「外交家」（The Diplomat）16日發表專文指出，台灣已不再是美印日澳「四方安全對話」（Quad）的邊緣議題，凸顯Quad並非軍事聯盟的困境，缺乏集體防衛義務與明確戰略定位，陷入地緣戰略與對中經濟依賴的分歧。如今，台灣成為Quad團結的考驗。

英國媒體每日電訊報日前派遣特派記者採訪金門實彈演習；金融時報15日引述外國軍事專家觀察指出，台灣漢光演習事故頻傳，意外凸顯台灣城市戰的複雜性，可能對敵軍造成挑戰。BBC則在17日報導，台北市17日舉行史上規模最大的民防演習「城鎮韌性演習」，顯示台灣正加緊因應中國大陸可能的侵略。

台灣此次軍事演習創下規模新高，動員超過2萬2000名後備軍人，時程也倍增到10天，引發國際關注。「外交家」16日刊登專文指出，這次演習顯示台灣不再只強調嚇阻，而是積極備戰。

這項轉變是針對中共解放軍日益強勢行動的直接回應，凸顯台灣不再被動等待外援，而是主動建立分層防衛架構；這項調整引起Quad成員關注。

該文說明，Quad雖由海上安全起步，但已擴展為維護自由開放印太秩序的平台，但台灣議題暴露其局限性，尤其Quad缺乏像北約的軍事聯盟基礎，是否發展集體嚇阻策略引發討論。近日傳出美國政府施壓日本與澳洲針對台海衝突表態立場，引發國際社會關注。

五角大廈正透過閉門磋商與戰略對話，推動與盟國的作戰計畫整合。但進展依然緩慢，受限於政治考量與各國優先事項不一致。

日本已強化其防衛布局，國防預算增至GDP的1.8%，並擴大與美方的聯合演訓。但是日本憲法與民意仍是障礙，多數民眾傾向中立，僅18.7%支持向美靠攏。

澳洲也採取審慎立場。總理艾班尼斯本周訪中，維持與美中雙軌策略，強調不預先承諾軍事介入。另外，中國是澳洲最大出口市場，2024年輸中商品總額達1280億美元，超過澳洲第2至第5大出口市場總和。相比美國10%關稅，中澳僅1.1%，凸顯中國在經濟上是澳洲更穩定可靠的夥伴。

印度至今在台海問題上保持沉默，並避免在國際場合觸及相關議題，以免刺激仍有邊界爭端的中國。不過，印度與台灣的經貿互動正穩步升溫，雙邊貿易自2001年以來成長6倍，自由貿易協定與半導體合作也在磋商中。印度也愈發意識到，若台海爆發衝突，全球供應鏈將面臨嚴重衝擊。

Quad內部在戰略與經濟方向上出現分歧，凸顯其作為非軍事聯盟的核心困境，欠缺北約式的架構與防衛義務。但中國加大對台灣施壓，迫使Quad需要更一致的回應。

該文總結道，台灣已經不再是邊緣議題，而是考驗Quad團結與使命的試金石。隨著台海壓力升高，戰略模糊的空間愈發狹窄。印太穩定與否，恐將取決於Quad能否適時調整、協同一致並採取行動。