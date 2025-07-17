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澳洲護身軍刀聯合軍演　美首度海外試射泰風飛彈

中央社／ 坎培拉17日綜合外電報導

澳洲正如火如荼與盟國進行「護身軍刀」演習美國陸軍在演習中實彈測試泰風飛彈系統，這是美方首度在美洲本土以外試射，也是這套系統繼在菲律賓後，第2次在印太區域部署。

「歐亞時報」（The EurAsian Times）報導，澳洲最大規模的「2025護身軍刀演習」（Exercise TalismanSabre 2025）近日登場，集結來自19國的逾3.5萬名軍事人員參與。

據稱包括美國、加拿大、斐濟、法國、德國、印度、印尼、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、韓國、新加坡、泰國、東加王國和英國，都有參與此次演習。

美國陸軍與澳洲陸軍合作，在北領地（NorthernTerritory）進行中程能力（Mid-Range Capability）陸基飛彈發射系統「泰風」飛彈系統（Typhon，又譯堤豐）實彈射擊。這次試射標誌著重大里程碑，這是這套具備反艦能力的飛彈系統首度在美國海外實地發射。

美國陸軍發布新聞稿宣布試射成功，還提到泰風飛彈系統隸屬美軍第三多領域特遣隊（3rd Multi-DomainTask Force, MDTF），這次試射驗證了這套系統的作戰可行性，也強化美澳兩國軍隊的協同作戰能力。

值得注意的是，中國人民解放軍幾個月前才在沒有充分通知澳洲和紐西蘭的情況下，在兩國附近執行實彈演習，引發印太區域緊張情勢。

專家當時指出，中方的演習行動構成前所未見的武力展示，並預示北京當局要將影響力擴大投射到海上勢力範圍以外的意圖與能力。澳紐兩國均表明對中國迅速擴張太平洋影響力的安全疑慮。

因此，泰風飛彈的試射傳達了美澳兩國在印太區域內展現軍力的訊息，此舉也符合美方在印太區域提升軍事部署，以抗衡北京影響力的政策。

飛彈 美國 澳洲 演習 實彈

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