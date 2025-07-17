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影／伊拉克商場開幕5天失火！至少50死傷 民眾屋頂求援驚險畫面曝
法新社報導，伊拉克當局17日證實，東部一處開幕僅5天的商場16日發生嚴重火災，造成至少50人死傷。根據社群影片，商場內民眾暗夜中逃至屋頂等待救援，另一邊熊熊大火冒出滾滾濃煙沖天，現場畫面令人膽戰心驚。
這起事故發生在伊拉克東部城市庫特（Kut）的嗨波商場（Hyper Mall），瓦西特省（Wasit）省長密亞西（Mohammed al-Miyahi）告訴伊拉克通訊社（INA），事故造成至少50人傷亡。
目前尚未釐清起火原因，初步報告顯示起火點在1樓。密亞西宣布，全省展開為期3日哀悼期。
法新社記者指出，嗨波商場5天前新開幕。救護車持續至17日清晨4時仍在運送傷患，庫特市醫院病床幾近滿載，記者目睹多具燒焦遺體。
美國有線電視新聞網（CNN）引述臉書影片可見，多層樓的商場陷入熊熊大火，一群人逃到屋頂等待救援，大批消防人員努力搶救火勢。
根據另一段在X的影片，大批民眾聚集商場外，附近停有多輛消防及應變車輛。
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