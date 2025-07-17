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伊拉克購物中心大火 省長：50人死傷

中央社／ 巴格達17日綜合外電報導

伊拉克官方媒體伊拉克通訊社（INA）今天報導，東部瓦西特省（Wasit）首府庫特市（Kut）一家購物中心發生大火，省長表示約有50人死傷。

根據法新社消息，這起大火發生於昨夜，地點在大型購物中心Hyper Mall，瓦西特省省長米亞希（Mohammed al-Miyahi）告訴伊拉克通訊社，受害人數已達到約50人，包括死者和傷者，起火原因仍待釐清。

從昨夜到今天凌晨4時持續有救護車運送傷亡人員，庫特市一家醫院的床位已滿。庫特市位於巴格達東南方約160公里。

法新社記者說，這家購物中心5天前剛開幕。初步消息顯示，火源位於一樓。 這名記者通報在醫院裡看見燒焦的遺體。

米亞希宣布全省哀悼3天，並表示地方有關當局將對這棟建築物和購物中心業主提起訴訟。

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