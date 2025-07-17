英國脫歐後加強外交　德英將簽條約共訂合作關係

德國總理梅爾茨今天將前往倫敦會見英國首相施凱爾簽署「友好條約」（friendship treaty），內容涵蓋國防、移民及科技等議題，英國也欲在脫歐後加強與其他鄰國的關係。

法新社報導，2人將討論繼續援助烏克蘭的行動，外界預期德英雙方皆將參與美國總統川普的計畫，這項計畫擬由其他北大西洋公約組織（NATO）國家出資，向基輔當局運送武器。

儘管先前梅爾茨（Friedrich Merz）已數次見過施凱爾（Keir Starmer），包含5月初甫就任總理時，2人曾在烏克蘭會面，但本次出訪是他首次以總理身分造訪英國。

本次德英將簽署的新條約內容廣泛，涉及兩國動盪的安全局勢以及1項共同防禦協議。

雖然德英雙方曾承諾會以北約會員身分共同防禦，但新條約預計將為更強大的防衛合作鋪路，包括在武器研發和北約東翼的軍事行動方面。

2國已在去年10月簽署1項具里程碑意義的防衛協議，今年5月也宣布將開始研發射程2000公里以上的攻擊飛彈。

梅爾茨和施凱爾今天將宣布，這套飛彈系統預計於10年內交付，他們也將公布1項新協議，增加英國對德國的防禦武器出口，如「拳師犬」裝甲車（Boxerarmoured vehicles）和「颱風」戰鬥機（Typhoonjets）。

友好條約包含促進2國公民往來的新措施，例如簡化學校戶外教學的邊境通關手續。

雙方也承諾將加強處理非正規移民問題，這對梅爾茨和施凱爾而言都是關鍵的國內優先要務。

條約亦涵蓋科技領域發展問題，就人工智慧（AI）等戰略性產業加強合作。

此外，條約將建立1個新的「英德商業論壇」（UK-Germany Business Forum），數間德國企業預計今天將

宣布在英國的新投資計畫。

交通方面，2國會強化兩地的火車交通往來。