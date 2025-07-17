快訊

怒辭台師大自評指導委員 國教院長：無法指導不信任的學校

教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受

普發1萬得舉債？卓榮泰坦言「內心交戰」政府預算細節曝光…網全炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

英國脫歐後加強外交　德英將簽條約共訂合作關係

中央社／ 柏林17日綜合外電報導

德國總理梅爾茨今天將前往倫敦會見英國首相施凱爾簽署「友好條約」（friendship treaty），內容涵蓋國防、移民及科技等議題，英國也欲在脫歐後加強與其他鄰國的關係。

法新社報導，2人將討論繼續援助烏克蘭的行動，外界預期德英雙方皆將參與美國總統川普的計畫，這項計畫擬由其他北大西洋公約組織（NATO）國家出資，向基輔當局運送武器。

儘管先前梅爾茨（Friedrich Merz）已數次見過施凱爾（Keir Starmer），包含5月初甫就任總理時，2人曾在烏克蘭會面，但本次出訪是他首次以總理身分造訪英國。

本次德英將簽署的新條約內容廣泛，涉及兩國動盪的安全局勢以及1項共同防禦協議。

雖然德英雙方曾承諾會以北約會員身分共同防禦，但新條約預計將為更強大的防衛合作鋪路，包括在武器研發和北約東翼的軍事行動方面。

2國已在去年10月簽署1項具里程碑意義的防衛協議，今年5月也宣布將開始研發射程2000公里以上的攻擊飛彈。

梅爾茨和施凱爾今天將宣布，這套飛彈系統預計於10年內交付，他們也將公布1項新協議，增加英國對德國的防禦武器出口，如「拳師犬」裝甲車（Boxerarmoured vehicles）和「颱風」戰鬥機（Typhoonjets）。

友好條約包含促進2國公民往來的新措施，例如簡化學校戶外教學的邊境通關手續。

雙方也承諾將加強處理非正規移民問題，這對梅爾茨和施凱爾而言都是關鍵的國內優先要務。

條約亦涵蓋科技領域發展問題，就人工智慧（AI）等戰略性產業加強合作。

此外，條約將建立1個新的「英德商業論壇」（UK-Germany Business Forum），數間德國企業預計今天將

宣布在英國的新投資計畫。

交通方面，2國會強化兩地的火車交通往來。

英國 梅爾茨 施凱爾

延伸閱讀

歐巴馬也沒這禮遇！川普9月二度赴英國是訪問 創美國總統首例

阻冒險渡海 英法達成「一進一出」移民協議

大選以來首造訪！川普7月擬訪蘇格蘭 預計會晤英相施凱爾

英法主導援烏「志願者聯盟」會議 美國首次參加

相關新聞

#Metoo時代的終結？吹牛老爹性犯罪案的真實意義

2025年初夏，某間位於紐約市的地方法院內外總是很熱鬧，因為一場堪稱繼1995年的辛普森殺人案後、最受美國民眾矚目的審判正在進行中。知名饒舌歌手吹牛老爹（Sean “Diddy” Combs）遭紐約檢方以性販運罪、組織集團犯罪（rackteering，通常被翻為敲詐勒索，但其實涵蓋了更廣泛的範圍，指的是有組織的犯罪集團透過非法手段牟取利益）、運送他人賣淫罪等罪名起訴。經過近兩個月的庭審過程及13個小時的討論後，陪審團最終判決性販運與組織集團犯罪兩項罪名不成立，但罪刑較輕的運送他人賣淫罪成立。

影／伊拉克商場開幕5天失火！至少50死傷 民眾屋頂求援驚險畫面曝

法新社報導，伊拉克當局17日證實，東部一處開幕僅5天的商場16日發生嚴重火災，造成至少50人死傷。根據社群影片，商場內民...

德國二戰後最大擴軍 挨批募兵把戰爭包裝成迷人冒險

德國正進行自二戰以來最大規模的國防擴軍，然而對聯邦國防部而言，募兵並非易事，為吸引年輕人入伍，德國政府今年砸下破紀錄預算...

古巴勞動部長稱翻垃圾覓食者是假乞丐 失言挨轟下台

古巴勞動部長費托稱呼在垃圾堆中翻找食物的人是在「裝窮」、並非真正困苦，激起輿論譴責，16日辭職下台。

英國脫歐後加強外交　德英將簽條約共訂合作關係

德國總理梅爾茨今天將前往倫敦會見英國首相施凱爾簽署「友好條約」（friendship treaty），內容涵蓋國防、移民...

德魯士人是誰？BBC分析以色列為何介入敘利亞政局

在敘利亞新政府試圖在這片飽經戰火洗禮的土地建立統治之際，一波新的致命教派暴力正在席捲這個國家，凸顯敘利亞安全局勢的脆弱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。