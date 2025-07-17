纏訟11年後重大轉折！南韓法院判決禁書《帝國的慰安婦》解禁

南韓KBS新聞17日報導，首爾地方法院15日針對世宗大學名譽教授朴裕河的書籍《帝國的慰安婦》（Empire’s Comfort Women）引發的爭議，作出撤銷先前出版與發行禁制令的決定。這是自2014年朴裕河因該書被控告妨害名譽後，歷經11年1個月的訴訟後迎來的重大轉折。此案不僅涉及慰安婦議題的敏感歷史，也牽動學術自由與言論自由的界限。

《帝國的慰安婦》2013年在南韓出版，朴裕河試圖從學術角度重新審視日軍慰安婦議題，挑戰傳統觀點——即朝鮮慰安婦純粹是日軍受害者的說法。她提出慰安婦問題的複雜性，涉及殖民背景、經濟因素與個人選擇，試圖為解決歷史爭議提供新視角。這一觀點被部分慰安婦受害者及其支持者斥為「美化日本侵略」，傷害受害者名譽。

2014年，慰安婦受害者團體控告朴裕河書籍構成妨害名譽。2015年，首爾地方法院判決指出書中34處表述損害受害者名譽，命令刪除相關內容並禁止出版與發行。朴裕河不服判決，持續上訴，堅稱其著作屬學術研究，應受言論自由保護。

今年7月15日，首爾地方法院受理朴裕河的上訴，推翻2015年的刪除令，駁回受害者團體的所有申請。法院在判決書中指出，經刑事與民事訴訟，涉案表述已被確認不構成名譽毀損或虛偽事實，應優先保障學術自由。

法院強調，朴裕河的著作是「學術主張」，旨在批判傳統觀點並提出解決慰安婦問題的替代方案。判決文寫道：「該書試圖從殖民歷史與社會背景重新檢視慰安婦問題，屬於學術探究。即便部分表述可能具刺激性或引發誤解，但從全書脈絡看，難以認定其歪曲事實或侵害人格權。」

朴裕河的訴訟路漫長而曲折。2015年，她因名譽毀損罪被起訴，一審獲判無罪，但二審改判罰款1000萬韓元（約新台幣24萬元）。2023年，韓國最高法院推翻二審判決，發回重審，最終確認朴教授無罪，奠定此次撤銷禁制令的基礎。

法院在最新判決重申，學術研究應享有言論自由保護，特別是在歷史爭議議題上，學者有權提出挑戰既有觀點的論述。判決指出，朴裕河的表述雖具爭議，但未超出學術討論的範疇，且未故意貶低慰安婦受害者的尊嚴。