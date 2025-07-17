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以色列再轟敘利亞 美國協調雙方停火

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
以色列近日轟炸敘利亞，美國雖忙於關稅戰，但也及時調停雙方防止衝突擴大。（中央社示意圖）
以色列近日轟炸敘利亞，美國雖忙於關稅戰，但也及時調停雙方防止衝突擴大。（中央社示意圖）

以色列再啟戰端轟炸敘利亞，但美國很快就要求雙方停火！以色列以位於敘國南部蘇韋達城的少數族群受壓迫為由，16日對敘利亞首都大馬士革進行轟炸。經過美國協調後，敘利亞決議撤軍，以色列雖然暫時停火，但仍表示會保護當地少數族群。雖然目前中東戰事稍緩，但以哈尚未停戰，周圍也有不少零星衝突。

擔心敘利亞違約

根據《半島電視台》報導，以色列對大馬士革的轟炸造成至少3死、34傷，由於敘國南部的蘇韋達城是德魯茲（很靠近基督教的伊斯蘭教派）、貝都因人與敘利亞政府的衝突密集區，支持德魯茲的以色列政府表示，會等敘利亞軍隊完全撤退，才會停止轟炸。

敘利亞外交部則譴責說，以色列的轟炸就是要造成國際緊張，損害敘利亞的安全，呼籲國際社會要出手，遏制以色列對敘利亞的侵擾。敘利亞近日雖在美國的介入下，已與德魯茲武裝勢力達成停戰協議，並逐漸撤出蘇韋達，但以色列擔心敘利亞不會守約，所以近日仍持續轟炸。

以哈談判仍在僵局

土耳其通訊社》提到，雖然以色列媒體透露，以哈之間透過卡達、埃及與美國的停戰談判有很好的進展，但目前並沒有很明顯的突破。哈瑪斯希望能永遠停戰，以色列要撤出加薩走廊，但以色列堅持要消滅哈瑪斯，雙方過去歷經多次來回，僅有短暫幾天停戰，很快又陷入衝突。

奇摩財經》提到，除了以哈、俄烏衝突外，川普目前最關心的議題是對等關稅。他近日宣布將會寄送貿易信函給150個國家，這些國家的稅率可能會在15到20%之間，並於8月1日生效。不過川普對日本、南韓、加拿大、歐盟都課徵較高關稅，因此仍有許多不確定性。

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