應美國要求　敘利亞政府軍撤出南部斯威達市

敘利亞今天宣布，敘國軍隊已開始撤出暴力肆虐的南部斯威達市。以色列先前對敘國首都大馬士革進行一波空襲，美國呼籲敘國政府軍離開多為德魯士族的斯威達市。

法新社報導，作為以色列親密盟友、試圖與敘利亞重啟關係的美國表示，已經達成協議要恢復這個地區的平靜，並敦促「各方兌現他們所做的承諾」。

敘利亞政府稍早宣布，將在斯威達市（Sweida）實施新的停火協議，終止當地軍事行動。根據戰爭觀察員說法，自13日以來的衝突已造成超過350人喪命。

敘利亞國防部在聲明中指出，「在清剿斯威達市非法組織的行動結束後，根據既定協議條款，敘國軍隊已開始撤出斯威達市」。

這份聲明並未提到撤離任何其他政府安全部隊。政府安全部隊昨天進駐斯威達市，聲稱目的是為了監督與德魯士（Druze）族群領袖達成的前一份休戰協議；德魯士族先前與當地貝都因（Bedouin）部落發生多日致命衝突。

然而停火協議似乎收效甚微，有目擊者指出，政府軍與貝都因人聯手，在斯威達市血腥攻擊德魯士戰士與平民。

敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for HumanRights）戰爭觀察員表示，斯威達省暴力事件已導致逾350人喪命，包括政府軍、當地戰士及27名德魯士平民遭草率處決。

敘利亞總統府矢言要調查斯威達地區的「殘暴行徑」，並懲罰「所有證實涉事的人員」。