快訊

賴清德上任將首度赴花蓮 地方：竟是為大罷免「裂解十講」

從爆買轉變到走馬看花 高端陸客為何不再愛日本？

教保困局／幼托整合反讓階級對立 大班一師引爆人力荒

聽新聞
0:00 / 0:00

應美國要求　敘利亞政府軍撤出南部斯威達市

中央社／ 大馬士革16日綜合外電報導

敘利亞今天宣布，敘國軍隊已開始撤出暴力肆虐的南部斯威達市。以色列先前對敘國首都大馬士革進行一波空襲，美國呼籲敘國政府軍離開多為德魯士族的斯威達市。

法新社報導，作為以色列親密盟友、試圖與敘利亞重啟關係的美國表示，已經達成協議要恢復這個地區的平靜，並敦促「各方兌現他們所做的承諾」。

敘利亞政府稍早宣布，將在斯威達市（Sweida）實施新的停火協議，終止當地軍事行動。根據戰爭觀察員說法，自13日以來的衝突已造成超過350人喪命。

敘利亞國防部在聲明中指出，「在清剿斯威達市非法組織的行動結束後，根據既定協議條款，敘國軍隊已開始撤出斯威達市」。

這份聲明並未提到撤離任何其他政府安全部隊。政府安全部隊昨天進駐斯威達市，聲稱目的是為了監督與德魯士（Druze）族群領袖達成的前一份休戰協議；德魯士族先前與當地貝都因（Bedouin）部落發生多日致命衝突。

然而停火協議似乎收效甚微，有目擊者指出，政府軍與貝都因人聯手，在斯威達市血腥攻擊德魯士戰士與平民。

敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for HumanRights）戰爭觀察員表示，斯威達省暴力事件已導致逾350人喪命，包括政府軍、當地戰士及27名德魯士平民遭草率處決。

敘利亞總統府矢言要調查斯威達地區的「殘暴行徑」，並懲罰「所有證實涉事的人員」。

衝突 美國 敘利亞

延伸閱讀

阿聯採購輝達AI晶片協議卡關？一些美官員出手拖延「憂中國取得」

專家：歐盟普遍不確定與美關係變 憂達成貿易協議也恐變卦

影／以色列連環炸敘利亞國防部！女主播連線遇空襲 驚恐落跑畫面曝

北京放手私企自行對美網攻 開啟駭客「黃金時代」

相關新聞

影／以色列連環炸敘利亞國防部！女主播連線遇空襲 驚恐落跑畫面曝

紐約時報報導，以色列國防軍16日以保護敘利亞南部少數族裔德魯士人（Druze）為由，連環轟炸敘利亞位於首都大馬士革的國防...

以色列犯種族滅絕罪？專研大屠殺學者：看一眼就知

畢生研究納粹大屠殺的權威學者，能夠一眼就認出什麼是種族滅絕。以色列裔的美國布朗大學教授巴托夫（Omer Bartov）說，他的沉痛結論是：以色列正在進行種族滅絕。但他為何下此結論？

應美國要求　敘利亞政府軍撤出南部斯威達市

敘利亞今天宣布，敘國軍隊已開始撤出暴力肆虐的南部斯威達市。以色列先前對敘國首都大馬士革進行一波空襲，美國呼籲敘國政府軍離...

印航171空難調查新進展！專家：機長關閉燃油開關

華爾街日報16日獨家引述知情人士報導，印度航空171號班機6月空難，最新調查細節已將焦點轉向駕駛艙內的資深機師。

美國阿拉斯加州近海規模7.3地震 發布海嘯警報

美國地質調查所表示，阿拉斯加州（Alaska）近海今天發生規模7.3地震，引發海嘯警報

南韓終止「嬰兒出口」 國家將全面接手海外收養事宜 保障兒童權利

韓國前鋒報報導，7月19日起，南韓政府將全面接手海外兒童收養事宜，正式終結多年來由私人機構主理收養流程的機制，期能進一步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。