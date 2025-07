影／以色列連環炸敘利亞國防部！女主播連線遇空襲 驚恐落跑畫面曝

紐約時報報導,以色列國防軍16日以保護敘利亞南部少數族裔德魯士人(Druze)為由,連環轟炸敘利亞位於首都大馬士革的國防部大樓,並且打擊敘利亞總統府周邊區域,造成至少1人喪生及18人受傷。根據社群流傳影片,大樓爆炸瞬間濃煙沖天,當時敘利亞國營電視台正在報導首次空襲,畫面正好捕捉到第二次轟炸,鏡頭劇烈晃動,巨大聲響驚動全場,女主播當場驚慌逃離主播台。

這起連環空襲的導火線是敘利亞南部斯威達市(Sweida)的德魯士人與貝都因人(Bedouin)之間的宗教武裝衝突。德魯士人信奉源自伊斯瑪儀派的德魯茲教,貝都因人則為信奉遜尼派的游牧民族。敘利亞政府軍隨後進駐德魯士人聚居的斯威達,引發激戰。儘管敘軍15日宣布與當地達成停火協議,但不到一天衝突再起,雙方互指對方率先破壞協議。

這也令將德魯士視為盟友的以色列相當不滿,連日協助德魯士人打擊敘軍在斯威達的軍事單位。以色列國防部長卡茨(Israel Katz)16日警告,若敘軍不撤離斯威達,以色列將加大軍事行動力度。

數小時後,大馬士革傳出爆炸聲響,以軍證實出動無人機攻擊敘利亞國防部建築大樓的出入口。不久後,以軍再度對同一地點展開更大規模轟炸,導致建築嚴重受損。同日,以色列也空襲大馬士革郊外總統府附近地區。

敘利亞民眾陳述,以色列戰機空襲時正值上班時間,許多人或正在辦公桌前,或通勤途中。30歲的國防部員工穆薩布(Abu Musab)形容,「第一波空襲發生時我們正待在國防部裡,接著第二波襲擊隨即而來。稍後戰機又回來,連續轟炸了四次。」他提到,直到現在仍有人受困瓦礫堆中。

根據社群流傳影片,敘利亞國防部大樓一瞬間發生連環爆炸,隨即傳出劇烈震動與火光。建物瞬間坍塌,磚瓦碎片與周遭地面一併被炸飛,濃煙迅速升起,整座國防部大樓在濃煙中被吞沒。

另一段社群影片中,敘利亞國營電視台(Syrian TV)女主播正即時連線播報國防部大樓第一次遇襲時的相關新聞,正巧捕捉到以軍二次空襲過程。電視台疑似相當接近該大樓,爆炸發生時攝影棚也在震動,巨大爆炸聲更嚇得女主播驚慌逃離主播台。

紐時報導描述,德魯士人與貝都因人的衝突再次凸顯,敘利亞要在這個被各方武裝勢力分裂的國家中重建統治秩序,面臨極大挑戰。

