印航171空難調查新進展！專家：機長關閉燃油開關

華爾街日報16日獨家引述知情人士報導，印度航空171號班機6月空難，最新調查細節已將焦點轉向駕駛艙內的資深機師。

印度航空事故調查局（AAIB）日前發布初步調查報告時曾寫道：「在駕駛艙通話記錄器中，一名機師被聽到詢問另一位機師，他為什麼關掉。另一位機師回應他沒有這麼做。」初步調查報告總結了這段對話，但未具名說話的飛行員身分。

不過，知情人士透露，根據美國官員對初步證據的評估，黑盒子記錄的駕駛艙對話中可聽出，是機長關閉了控制飛機兩具引擎燃油供應的開關。他們表示，當時由副機長操控該架波音787夢幻客機，而在飛機離陸爬升後，他曾詢問經驗更豐富的機長，為何將開關轉至「切斷」位置。

知情人士指出，副機師先是表現出驚訝，隨後陷入恐慌，而機長則似乎始終保持冷靜。

根據知情人士、美國機師以及追蹤此案的飛安專家說法，初步報告中的技術細節同樣指向機長關閉了開關。報告並未說明該舉動是出於意外，或是刻意為之。

曾閱讀AAIB的美國機師指出，身為實際操縱飛機的副機長昆德（Clive Kunder），當時可能正專注拉動操縱桿，而擔任監控機師的機長薩布哈瓦爾（Sumeet Sabharwal）則較可能有空操作其他控制裝置。

知情人士表示，這些初步細節也促使部分美方官員傾向認為，刑事機關應介入此事；若這起墜機事件發生在美國本土，啟動類似調查的機率將相當高。在美國，若事故調查員認為事件涉及潛在犯罪，而非單純的飛安疏失，通常會邀請聯邦調查局（FBI）等機構參與調查。

針對《華爾街日報》關於機師的相關報導，印度民航部與AAIB一名新聞官員表示內容片面，並拒絕進一步回應。