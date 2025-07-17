南韓終止「嬰兒出口」 國家將全面接手海外收養事宜 保障兒童權利

韓國前鋒報報導，7月19日起，南韓政府將全面接手海外兒童收養事宜，正式終結多年來由私人機構主理收養流程的機制，期能進一步保護兒童權利，結束這個過去被詬病為「嬰兒出口」的問題。

在韓戰後的逾70年裡，南韓海外送養兒童超過17萬名，專家表示，若納入非官方紀錄，人數更接近25萬，使南韓成為海外送養兒童最多的國家之一。

國家兒童權利中心（NCRC）表示，「7月19日起，將由國家、地方政府與國家兒童權利中心（NCRC）執行目前由私人收養機構經手的（收養）事宜」，「所有流程都將植基於孩童的最佳利益，並依循跨國收養方面保護兒童及合作公約（Hague Adoption Convention）」。

根據新機制，未來國內及國際收養事務，將分別由兩部法律規範：「國內收養特別法」（Special Act on Domestic Adoption）和「跨國收養法」（Act on Intercountry Adoption）。這兩部法律2023年已獲國會通過，今年7月19日生效，南韓保健福祉部將成為收養政策主要主管機關，並由地方政府與NCRC直接接監管收養流程。

在收養過程中，將由經認證的機構執行篩檢和監控，由法院負責最終安置。保健福祉部則將與其他國家協商收養流程，並監督兒童被收養後的福利。

兒童參與也被納入法規，無論被收養者的年紀多大，法院都須聽取被收養者的意見，廢止原先的13歲門檻。

南韓由接手收養流程，意味著領養紀錄將由私人機構轉移到NCRC手中。但一些被收養人表示，目前資料移轉過程目前不透明，且很混亂，對許多被收養者來說，領養紀錄（有時只是數十年前的一張手寫筆記，或收養表格），是他們與出生家庭及自身起源的唯一連結。

政府也承諾將建立永久收養檔案，但尚未宣布時程。根據現行法律下，被收養者只有在生父母患病、且請求符合定義嚴格的醫療或法律標準，才能獲得生父母的個人資訊。